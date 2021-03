Utrujenost in boleča roka sta najpogostejša stranska učinka pri slovenskih politikih. Ti so bili včeraj cepljeni s prvim odmerkom cepiva AstraZenece. Vsi se strinjajo, da dan ali dva stranskih učinkov po cepljenju, četudi to pomeni visoko temperaturo ali glavobol, ni nič. Predvsem v primerjavi s tem, kako resne posledice lahko povzroči koronavirusna bolezen.

