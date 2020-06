Poljska vojska konec maja 'pomotoma' okupirala del Češke

Zaradi zapleta je češka ambasada v poljski prestolnici Varšavi takoj stopila v akcijo in o nezakonitem vdoru poljskih vojakov obvestila poljske oblasti. Kot so pojasnili v češki vladi, Poljska še vedno ni uradno pojasnila, zakaj si je po pomoti prisvojila ozemlje svoje sosede.

Konec maja so poljski vojaki "po pomoti" prečkali državno mejo s sosednjo Češko in se utaborili na češkem ozemlju, je za CNN povedal češki zunanji minister. Vojaki so bili napoteni na mejo med Poljsko in Češko, da bi varovali območje, kjer je bila državna meja zaprta zaradi pandemije novega koronavirusa. Pri tem so lokalnim prebivalcem, Čehom, onemogočali dostop do cerkve v svoji lastni državi.

"Naši poljski kolegi so nam neuradno zagotovili, da je bil ta incident zgolj nesporazum, ki ga je povzročila poljska vojska, ki ni imela sovražnih namenov, kakorkoli, še vedno pričakujemo uradno izjavo,"so za CNN sporočili iz zunanjega ministrstva Češke. "Poljski vojaki niso več prisotni in naši državljani se lahko znova gibajo svobodno na tem območju," so dodali. Češka bi rada tudi pojasnila, kako dolgo so vojaške sile bile prisotne na njihovem ozemlju.

Tudi poljsko obrambno ministrstvo je potrdilo incident. "Postavitev obmejne točke je bila posledica nesporazuma in ne namerno dejanje. To smo takoj popravili in primer razrešili," so sporočili. "Vojaki poljske vojske pomagajo obmejni straži pri varovanju državne meje, potem ko se je ta zaprla zaradi pandemije novega koronavirusa. Operacijo vodi operativna komanda oboroženih sil, ki je v neposrednem stiku z obmejno stražo," so še pojasnili na poljskem obrambnem ministrstvu.

Dogodek se je zgodil blizu kraja Pielgrzymow, majhne obmejne vasice na jugu Poljske, ki leži nasproti redko poseljenega pasu češkega podeželja. Državi loči le podeželska cesta.

Meje med članicami Evropske unije, ki ležijo znotraj schengenskega območja, so bile v preteklosti komaj opazne, ljudje pa so jih lahko brez težav prehajali. Zaradi pandemije pa so se države v prizadevanju, da bi preprečile širjenje virusa, zapirale in znova uvedle nadzor na mejah. Poljska je svoje meje zaprla sredi marca.