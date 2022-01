Pomanjkanje PCR-testov na nekaterih testirnih mestih, v Kamniku več oseb ostalo brez brisa

Analiza sredinih PCR-testov je pokazala novo veliko dnevno število okužb z novim koronavirusom. A številke bi bile lahko še višje, če ne bi na nekaterih testirnih mestih zmanjkalo testov za PCR-testiranje. To se je na primer zgodilo v ZD Kamnik, kjer so v preteklih dneh opravili med 200 in 300 PCR-testiranj, a jim je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo včeraj nenapovedano dostavil le dobro tretjino siceršnje količine testov. Zaradi tega so morali na točki za testiranje več deset naročenih pacientov odsloviti brez izvedbe testa. Ob tem tudi v ZD Ljubljana potrjujejo, da so nekateri odjemalci brisov ljudi zaradi pomanjkanja PCR-testov napotili na njihovo vstopno točko.

Zadnje dni se pred testirnimi mesti za novi koronavirus vijejo dolge kolone ljudi. Povpraševanje po testiranju se je v luči rekordno velikega števila okužb v zadnjih dneh močno povečalo po celotni Sloveniji, priznavajo v zdravstvenih institucijah. Zaradi tega pa je začelo ponekod celo primanjkovati testov za PCR-testiranje. Za izvedbo potrditvenega PCR-testiranja na okužbo z novim koronavirusom se je sicer na večini testirnih mest treba predhodno naročiti. Kljub temu pa so morali ponekod odsloviti celo naročene paciente. Takšno situacijo so imeli včeraj v Zdravstvenem domu Kamnik, kjer je bilo na PCR-testiranje naročenih 218 ljudi, vendar pa jim je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo nenapovedano dostavil le sto testov. "Do zdaj smo vedno dobili toliko testov, kolikor smo jih potrebovali. V zadnjem času je bilo to med 200 in 300 testov na dan. Do včeraj tako nismo imeli praktično nobenih težav," pojasnjuje direktor ZD Kamnik, Sašo Rebolj.

icon-expand PCR-test v laboratoriju FOTO: Dreamstime

Razlog za manjše število testov je bilo pomanjkanje enega od sestavnih delov testa – gojišč. "To je prvič v dveh letih, da ni bilo mogoče dobiti teh gojišč. To se je zgodilo povsem nenapovedano, mi pa smo imeli na testiranje že vnaprej naročeno večje število ljudi," pravi. Da bi odvzem PCR-brisa kljub manjšemu številu dobavljenih testov zagotovili kar največ naročenim pacientom, so za pomoč zaprosili tudi nekatere druge zdravstvene institucije, ki izvajajo PCR-testiranje. Na ta način jim je uspelo pridobiti še nekaj dodatnih testov. "Vendar pa smo morali okoli 40 ljudi vseeno odsloviti. Te smo nato napotili v zdravstveni zavod v Kamniku, ki prav tako izvaja PCR-testiranje, vendar pa je bila težava, da je brisov zmanjkalo tudi pri njih," pojasnjuje Rebolj, ki dodaja, da gre tu le za število zavrnjenih v njihovem zdravstvenem domu.

Težave so pri čakajočih seveda povzročile veliko nejevolje, saj so bili zaskrbljeni zaradi statusa prebolevnika ali karantene. Da podobnih težav ne bi bilo tudi danes, so sklenili pogodbo z drugim laboratorijem, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, ki jim je zagotovil večje število gojišč: "Danes zato podobnih zapletov ne predvidevamo." ZD Ljubljana: Zaradi pomanjkanja PCR-testov so nekateri odjemalci brisov ljudi usmerjali na našo vstopno točko V ZD Ljubljana na dan opravijo do 2000 PCR-brisov, a da jih več kot toliko vstopne točke niti ne bi mogle izvesti. "PCR-teste za naročene bolnike imamo in do zdaj nam jih ni še nikoli zmanjkalo. Nimamo pa zaloge za nenaročene bolnike," pravijo in dodajajo, da so se zaradi tega v zadnjih dveh dneh, po sprejetju novega protokola, pojavile velike težave.

icon-expand Testiranje v Stanežičah FOTO: Luka Kotnik

Ob tem dodajajo, da zdravstveni domovi o skrajno obremenjenem kadru in njegovem pomanjkanju na primarnem nivoju sprotno obveščajo ministrstvo za zdravje. "Žalosti nas, da ministrstvo poročanih podatkov o pomanjkanju kadra ne prebira in se ne zaveda resnosti kadrovskega deficita v osnovnem zdravstvu oziroma družinski medicini ter brezglavo predlaga dodatno obremenjevanje družinskih zdravnikov, kar kaže na popoln absurd in nepoznavanje razmer," so ob tem kritični.

Poudarjajo, da je vstopna točka za odvzem PCR-brisov ZD Ljubljana še posebej v zadnjih dneh, ob enormnem povečanju števila obolelih, izredno obremenjena, saj ne pokriva le Ljubljane, ampak tudi okolico in primestne občine: "Dodatno obremenitev so v zadnjih dneh povzročili tudi nekateri drugi odjemalci brisov, ki so ljudi zaradi pomanjkanja PCR-testov na svojih lokacijah usmerjali na našo vstopno točko, ti pa so na testiranje prihajali nenaročeni." Zaradi izjemno zahtevne logistike in organizacije dela se je za odvzem PCR-brisa na največji vstopni točki v državi treba naročiti – izjema so dijaki in šolarji, ki so pozitivni pri samotestiranju – opozarjajo in ob tem poudarjajo: "Vsak bolnik, ki ni naročen in izsiljuje bris, izvaja verbalno nasilje ali celo grozi in skuša fizično obračunati z zaposlenimi, povzroči zastoj in dodatne težave." 'Nismo še ostali brez testov, nimamo pa zalog' O povečanem pritisku na testirna mesta v januarju poročajo tudi iz drugih zdravstvenih zavodov. "Iz laboratorija nam načeloma dostavijo potrebno količino gojišč, sicer se moramo včasih pogajati, da jih dobimo dovolj, vendar smo to do sedaj sproti reševali z laboratorijem," so povedali v novogoriškem zdravstvenem domu. Tako do danes še niso ostali brez testov, nimajo pa zalog. Dnevno naročajo količino testov, ki jo potrebujejo v naslednjih dneh. "Ko opazimo, da smo dobili premalo testov, se z laboratorijem dogovorimo, da naši reševalci gojišča prevzamejo v laboratoriju in nam jih dostavijo. Tako nismo do zdaj še nikogar zavrnili," pravijo. Gojišča jim zagotavlja laboratorij na IMI, ki brise tudi obdela. Trenutno dnevno potrebujejo med 500 in 700 testov, da lahko zadostijo potrebam. A ob tem poudarjajo, da se številke iz dneva v dan hitro spreminjajo.

Da se pritisku petega vala prilagajajo dovolj hitro in učinkovito, pravijo v ZD Kranj: "Glede na dinamiko in trend se že sredi delovnega dne pripravimo, če je za naslednji dan nakazan povečan obseg. Okrepimo ekipo, povečamo število testirnih mest, podaljšamo delovnik." Ob tem dodajajo, da testov za PCR-testiranje nikoli ne zmanjka, saj jih zanje pripravlja NLZOH v Kranju. Ker je laboratorij lociran neposredno ob zdravstvenem domu, se ob morebitnem pomanjkanju testov odpravijo po nove. Dodajajo pa, da imajo na zalogi dovolj testov, če bi se pojavile kakršne koli spremembe. Tudi v zdravstvenem domu v Izoli so do zdaj izpeljali vsa dogovorjena testiranja: "Pacientov, ki so na PCR-testiranje napoteni v okviru zdravstvenega zavarovanja, še nismo zavrnili, čeprav se je čas od brisa do izdaje izvida nekoliko podaljšal." Teste izvajajo v sodelovanju z NLZOH. Kot navajajo v tem trenutku nimajo informacij, da bi število testov omejili, so pa omejeni pri številu odvzetih brisov, "saj bi z večkratnim preseganjem meje stotih brisov dnevno ogrozili sicer dobro utečeno organizacijo ekipe, ki izvaja testiranje PCR". V velenjskem zdravstvenem domu, kjer dnevno opravijo med 400 in 500 brisov, imajo medtem poleg že pripravljenih brisov vsakodnevno na zalogi še nekaj dodatnih za paciente, ki niso naročeni na bris, a so bili denimo pozitivni na hitrem testu. "Tako ljudi, ki čakajo na test, ne zavrnemo, pa čeprav niso naročeni na bris," pravijo. Velik pritisk na testirna mesta: 'Vedno težje kadrovsko pokrijemo vsak dan bolj hektične razmere' Da se je število testiranj po novem letu v komaj dveh tednih podvojilo in še kar narašča, poudarjajo gorenjski zdravstveni domovi. "Vrste pred zabojniki, v katerih naši zaposleni jemljejo brise, so od jutra do mraka. Telefonske številke za naročanje pregorevajo." Kot pravijo, je tako vse dni v tednu in tudi ob koncu tedna, ko se pritisk prenese na ambulante nujne pomoči.

Podaljšuje se čas za naročanje in laboratorijsko obdelavo vzorcev, podaljšuje se čakanje na izvid, pravijo. "Omikron kosi tudi v naših vrstah. Vedno težje kadrovsko pokrijemo vsak dan bolj hektične razmere." Ob tem priznavajo, da je posledica naštetega slaba volja pri pacientih, tudi nestrpnost: "Opozarjamo, da je v takšnih razmerah kljub vsemu trudu možnost nižjega standarda zdravstvene oskrbe povsem realna, dogajajo se tudi napake." Ob tem poudarjajo, da se zdravstveni delavci zavedajo svoje odgovornosti, in zagotavljajo, da jo bodo po najboljših močeh in strokovno izvajali tudi na vrhuncu epidemije, "ki je pred nami". Bolnike zato naprošajo, da termine zaradi nenujnih zadev, kot so npr. kontrole urejenih kroničnih bolezni in več mesecev ali celo več let trajajoče težave, zaradi katerih do zdaj niso obiskali zdravnika, prestavijo do umiritve najhujšega vala epidemije. Zaradi izjemno virulentne različice omikron na vstopnih točkah za odvzem PCR brisa v zadnjem času beležimo izjemen porast napotenih oseb. Dobra organizacija izvajalcev za odvzem brisa ter laboratorijev in pravilna informiranost prebivalcev je v tem trenutku ključnega pomena. Le tako bo sistem vzdržal, da ne bo prihajalo do nepotrebne gneče, zastojev in slabe volje. Predvsem pa nam to omogoča, da bomo zmogli zagotoviti rezultat PCR testa v 48 urah. Spremenjen protokol za zmanjšanje stikov z okuženimi Ob tem tudi vlada opozarja, da se je treba za odvzem PCR-brisa na vstopnih točkah naročiti. Izjema od tega pravila so sicer šolarji in dijaki, ki so pozitivni na samotestiranju, dodajajo. "Na lokaciji izvajanja testiranja je PCR-test možno opraviti v primeru pozitivnega HAGT testa ali z dokazilom (ustrezno zaščitena ploščica) pozitivnega HAGT za samotestiranja." Ob tem opozarjajo tudi, da so izvajalci glede oseb, ki so upravičene do brezplačnega testiranja dolžni slediti protokolu z dne 19. januarja. Skladno s pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav iz meseca novembra 2021 pa mora izvajalec v primeru pozitivnega hitrega testa takoj odvzeti bris za PCR-test. "V kolikor izvajalec brisa za test PCR ne izvaja, pacienta najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu naroči na odvzem brisa pri drugem izvajalcu. O terminu za odvzem brisa nato obvesti pacienta," še navajajo ter dodajajo, da so zasebni izvajalci in zobozdravniki, če bi kateri od izvajalcev brisa za test PCR v javni mreži potreboval pomoč, organizaciji pripravljeni priskočiti na pomoč. Na ministrstvu za zdravje medtem nudijo pomoč pri reorganizaciji kadrov.

icon-expand Oseba s pozitivnim hitrim testom na PCR-test opravi takoj pri istem izvajalcu. FOTO: Dreamstime

S sprejetim protokolom so ob tem razbremenili družinske zdravnike. Od srede gredo tako na PCR-testiranje tudi osebe, ki so HAGT pozitivne. V teh primerih tako napotitev s strani izbranih osebnih zdravnikov ni potrebna. NLZOH: Na analizo v tujino se dnevno izvaža med 3000 in 4000 vzorcev V NLZOH vzorce prejemajo na šest lokacij, vsi laboratoriji pa obratujejo z največjimi kapacitetami, zato brise, ki jih ne morejo obdelati, v istem dnevu odpeljejo v tujino: "Vse vzorce, ki presegajo naše kapacitete, izvajalec v popoldanskem času odpelje in naslednji dan dobimo rezultate." V tujino se trenutno izvaža med 3000 in 4000 vzorcev dnevno, navaja NLZOH. "Za bolnike, ki so življenjsko ogroženi, uporabljamo v laboratorijih molekularne teste, ki omogočajo hitrejšo diagnostiko. Stopnjo nujnosti ocenijo zdravniki, ki obravnavajo bolnika ter poznajo njegovo zdravstveno stanje in pridružene bolezni," pojasnjujejo.