Pomanjkljiva cepilna strategija: mlajši moški prejel že tretji odmerek cepiva

Naš sogovornik, star med 30 in 40 let, je, kot dokazuje potrdilo o cepljenju na posnetku, januarja prejel dva odmerka cepiva Pfizer. "Videl sem Oxfordske študije, da je priporočljivo, da bi se ljudje cepili z različnimi odmerki cepiv. Predvidevajo že sam en odmerek recimo Pfizerja in drug odmerek Astrazenece, saj naj bi telo s tem razvilo drugačna protitelesa," razlaga sogovornik. Zato se je pred kratkim še enkrat prijavil na cepljenje v drug cepilni center, kam, sicer ne želi razkriti, in bil na cepljenje tudi vabljen.

Na cepilnem centru je vse potekalo običajno, slišimo na posnetku: "Ne, nisem nič prebolel, tako da ni problema." Zdravstvena delavka mu je ožigosala potrdilo: "Kar kartico vstavite." "S seboj sem prinesel izpolnjeno izjavo, da nisem prebolel covida, da nimam nobenih alergij na zdravila. Potem sem šel tja, kjer daš zdravstveno kartico, dali so mi potrdilo, da bom cepljen, nalepko, serijsko številko odmerka in potem sem odšel na samo cepilno mesto, kjer sem bil cepljen, počakal 15 minut v čakalnici in šel," tako sogovornik opisuje postopek cepljenja.