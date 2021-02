Pomisleki o cepljenju zaradi južnoafriškega seva so odveč: v UKC še čakajo rezultate testiranj

V Mariboru so danes znova testirali več kot deset ljudi, ki so bili v stiku z zdravnikom, okuženim z južnoafriškim sevom. Rezultate še čakajo, a naj bi bili vsaj za zdaj vsi brez simptomov.

Cepljenje je zelo pomembno tudi zato, ker s tem omejimo širjenje in pojav novih sevov, opozarjata Beovićeva in Jerala. A cepiva v Evropo prihajajo prepočasi. Lahko ob delnem umiku AstraZenece pozabimo na visokoleteče načrte, da bi do poletja precepili 70 odstotkov prebivalcev? "S tempom dobave cepiva, kot ga imamo sedaj, mislim, da ja. Še vedno pa upamo, da se bo ta dobava pospešila," še opozarja Beovićeva, s katero se strinja tudi Jerala: "Ni dvoma, da se ta zaostanek žal nabira. Vsekakor mislim, da se mora Evropska komisija zavzeti za to, da res dobimo tisto, kar smo državljani Evrope nenazadnje že plačali oziroma k čemur so se proizvajalci zavezali."

Po zeleni luči ameriške agencije je zdaj na vrsti evropska, da potrdi cepiva proizvajalca Johnson & Johnson – njihova učinkovitost je, opozarja Jerala, sicer res nekoliko slabša, a je na drugi strani njihova največja prednost ta, da dobro zaščito nudi že en sam odmerek.