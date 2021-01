Pomotoma izključili zamrzovalnik, uničenih 1900 doz cepiva Moderne

"V torek, 19. januarja, je osebje v zdravstvenem centru Jamaica Plain odkrilo, da je zamrzovalnik prenehal delovati. Posledično je bilo uničenih 1900 doz Moderninega cepiva proti covidu-19, ki so bili shranjeni v njem," je po poročanju ABC Newssporočil Kyle Toto, tiskovni predstavnik zavoda za zdravstveno varstvo v Bostonu.

Transport in dolgoročno shranjevanje cepiva Moderne, imenovanega mRNA-1273, je po navodilh Centra za nadzor in preprečevanje bolezni do šest mesecev možno pri minus 20 stopinjah Celzija, kar so standardne temperature pri gospodinjskih in medicinskih zamrzovalnikih. V okviru tega pol leta je možno cepivo do 30 dni hraniti v hladilniku pri temperaturi od dve do osem stopinj Celzija. Na sobni temperaturi je lahko do 12 ur. To je njegova prednost pred Pfizer-BioNTechovim cepivom, ki ga je treba hraniti pri temperaturah okoli minus 70 stopinj Celzija.