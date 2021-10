Tudi pri nas zakrožile ponarejene QR-kode za Mikija Miško in Adolfa Hitlerja

Na prvi pogled QR-koda kot vsaka druga, ko pa jo poskeniramo, pa je digitalno potrdilo cepljenega Mikija Miške veljavno. Kako je to možno? Kot pravi Štefan Baebler, prostovoljec pri Covid-19 Sledilniku, se ugiba o tem, da so nekateri strežniki v nekaterih državah slabo zaščiteni in so jih nekateri napadalci zlorabili. "Te strežnike še naprej aktivno zlorabljajo za to, da lahko izdajajo kode."

Na kakšen način so hekerji vdrli v strežnike, sicer ni znano, je pa jasno, da QR-koda Mikija Miške sploh ni tako nedolžna, kot se zdi na prvi pogled. "Pri teh testnih kodah, ki so prišle dejansko ven, je šlo za dokazovanje nekomu, potencialni stranki, da res lahko izdajo kodo s poljubnim napisom," je povedal Baebler.