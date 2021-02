Ponekod kmalu na vrsti starejši od 70 let?

Tam, kjer imajo starostnikov manj, pa bodo prihodnji teden po načrtu porabe cepiv lahko cepili starejše od 70 let. Za njimi pridejo po strategiji cepljenja na vrsto starejši od 60 let, kronični bolniki, ki so mlajši od 65 let, za njimi pa že zaposleni v kritični infrastrukturi.

Interes za cepljenje med starejšo populacijo je zelo velik, prijavili so se nemala vsi starejši od 70 let, pravi Rajko Vajd iz Zdravstvenega doma Ljubljana, zato ta teden še vedno cepijo 80-letnike. "Tudi z naslednjo pošiljko cepiva so še vedno na vrsti 80-letniki, ker iz prve pošiljke ambulante, ki so imele starejšo starostno populacijo, niso bili pocepljeni vsi," razlaga.

"Prednostne skupine so tiste, ki so potrebne za funkcioniranje države in imajo veliko stikov z drugimi," pove infektologinja Mateja Logar. Sem sodijo policija, komunalne storitve, vzgoja in izobraževanje na širše, nato pa sledi vojska, odvisno seveda od strukture in kam so namenjeni, dodaja."Nekako se ravnamo po priporočilih, ki veljajo v tujini," pove.

Ko bodo cepili prednostne skupine, bodo na vrsti ostali prebivalci. Na spletni strani eUprava je interes za cepljenje do danes izrazilo skoraj 131 tisoč ljudi."Te poti prijave - eUprava, osebni zdravnik - zdaj tečejo paralelno, želja je to v kratkem združit v en sodoben informacijski sistem, ki bo šel od logistike cepiva, do algoritma prioritet, do sistema naročanja, do beleženja v registru cepljenih oseb, da se je ta oseba cepila," pojasnjuje prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel.