Ponekod že zmanjkalo testov, lekarne: 'Zagotovljena nam je redna dobava'

Od ponedeljka so lahko učenci in dijaki oziroma njihovi starši v lekarnah prevzeli brezplačne teste za novi koronavirus. Kot je znano, za zadnjo triado osnovnih šol in srednje šole namreč velja, da morajo učenci in dijaki pred vstopom v vzgojno-izobraževalne ustanove opravljati tako imenovano samotestiranje.

A se je zapletlo. Že včeraj, torej še pred začetkom novega šolskega leta, so iz več krajev po Sloveniji poročali, da do testov ni mogoče priti. Kot je portalu N1 zaupal Kamničan, je skušal teste dobiti v kar treh lekarnah v svojem kraju, pa jih nikjer več niso imeli. V Lekarni Kamnik so potrdili, da je testov res zmanjkalo, da pa so naročeni novi in že v kratkem dobijo novo pošiljko. Koliko testov bo v tej pošiljki, sicer niso vedeli.

Podobno so poročali še iz Komende in Slovenske Bistrice, pa tudi iz Ljubljane.