NIJZ že drugič s predlogom vladi glede cepljenja z Janssenom

Po smrti dvajsetletnice, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s cepivom Janssen, se pojavljajo vprašanja o tem, ali bi morali pristojni cepljenje s cepivom Janssen prekiniti oziroma za določene starostne skupine omejiti že pred tragičnim dogodkom. Med drugim so člani iniciative Forum za demokracijo minuli teden v pisni izjavi vladi očitali, da je z odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja PCT "preusmerjala ljudi k cepljenju s cepivom Janssen". "Državljani so verjeli, da so s potrdilom o izpolnjevanju pogoja PCT zaščiteni, čeprav bi se morali 14 dni še vedno testirati in ob stiku z okuženo osebo oditi v karanteno," so opozorili. Zdravniško zbornico in Komisijo za medicinsko etiko so člani foruma zato pozvali, naj raziščeta vlogo posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ pri nastajanju in sprejemanju po njihovi oceni spornega odloka.

Vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ in predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović je ob četrtkovem obisku Pomurja v izjavi medijem pojasnila, da so v posvetovalni skupini takoj, ko je vlada sprejela odlok, po katerem je pogoj PCT izpolnjen nemudoma po polnem cepljenju proti covidu-19, podali mnenje o strokovni neustreznosti takšne odločitve. "Še vedno stojimo na tem stališču, ministrstvo je s tem seznanjeno. Kaj se bo zgodilo, pa je težko reči," je pojasnila Beovićeva.

Na NIJZ so tudi pojasnili, da so epidemiologi odsvetovali vladi, naj od Madžarske kupi 100.000 odmerkov cepiva. V sredini septembra je namreč zaradi proizvodnih in logističnih težav proizvajalca v Evropi začelo primanjkovati cepiva Janssen, v Sloveniji pa je bilo povpraševanje po tem cepivu večje od razpoložljivih količin.

Ministrstvo za zdravje je zato NIJZ zaprosilo za mnenje v zvezi z dodatnim nakupom Janssena od Madžarske. "Stališče epidemiološke stroke NIJZ je bilo do nakupa dodatnih 100.000 odmerkov odklonilno. V mnenju smo izrazili zaskrbljenost glede nižje učinkovitosti cepiva Janssen, o kateri so že poročali iz nekaterih držav (Francija, Avstrija). Predlagali smo, da se cepljenje prednostno opravlja z mRNK-cepivi in poudarili, da je iz javno zdravstvenega vidika bolje, da se povpraševanje po cepivu Janssen preusmeri na cepiva mRNK," so navedli.

Komisija za medicinsko etiko pa poziva, naj se javnosti na razumljiv način pojasni, v čem se tako po učinku kot po stranskih učinkih med seboj razlikujejo cepiva proti covidu-19 različnih proizvajalcev in katera so za posamezne populacijske skupine najbolj primerna. "Korist cepljenja naj bo izkazano višja od morebitnih sopojavov. Ti naj se spremljajo, njihova pojavnost pa naj se s sprotnimi korektivnimi ukrepi kolikor mogoče omejuje," poudarjajo v komisiji. Dodajajo, da naj bo javnost tako o koristih kot stranskih učinkih cepljenja obveščena sproti. V primeru kršenja strokovnih priporočil in etičnih načel, naj pristojna in pooblaščena stroka po mnenju komisije prouči tako vzroke kot posledice neustreznega ravnanja in sprejme ukrepe, ki naj preprečijo njegove ponovitve, še menijo v komisiji.