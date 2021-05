Ponovni pozivi k preverjanju izvora koronavirusa

V začetku letošnjega leta pa je skupina Svetovne zdravstvene organizacije en mesec v Vuhanu preiskovala izvor virusa in ugotovila, da je virus najverjetneje poskočil z netopirjev na ljudi. Kot so dejali, je uhajanje iz laboratorija "zelo malo verjetno". WHO je dejala, da tudi nima dostopa do vseh potrebnih informacij. Zaradi pomanjkanja informacij so bili nekateri strokovnjaki previdni pri ugotovitvah in zahtevajo več preiskav izvora virusa, vključno z možnostjo, da je v resnici prišel iz laboratorija. Tudi mesec november 2019 se sklada z mnenji strokovnjakov, kdaj je covid-19 začel krožiti.

Kitajska sicer dosledno zanika, da je koronavirus pobegnil iz laboratorija. Laboratorij pa tudi ni objavil surovih podatkov ali zapisov o svojem delu s koronavirusi pri netopirjih.