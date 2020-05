Danes teče že 86. dan, odkar so vse bolnišnice po Sloveniji zaprle vrata za obiskovalce. Vlada je namreč 6. marca prepovedala vse obiske, tako kot v domovih za starejše. In medtem ko so 30. aprila znova dovolili obiske oskrbovancev v domovih, bolnišnice o tem odločajo same.

Priporočila strokovne skupine za covid-19 so, da obiski potekajo v posebnem dogovoru z bolniškimi oddelki in njihovimi predstojniki ter da se izvajajo posamično. Strokovni direktor tretje največje bolnišnice v državi, SB Celje, Franc Vindišar pravi, da bodo pri režimu zagotovo upoštevali priporočila. "Začeli bomo verjetno pri otrocih, tam, kjer je ta interes tudi največji,"ob tem dodaja.

Podobno bo tudi na Golniku, kjer je v teh dneh potekalo obsežno razkuževanje prostorov, kjer so bili nameščeni bolniki s covid-19. Direktor klinike Aleš Rozmanje napovedal, da bodo s ponedeljkom dovolili obiske eni zdravi osebi na bolnika.

A bolnišnici Celje in Golnik sta bolj izjemi kot pravilo. Poleg njih bodo le še na URI Soča z začetkom junija spet sprejemali obiskovalce – večina drugih bolnišnic bo namreč obiske začela sproščati postopoma v juniju, kdaj, še ni jasno.

Nekatere bolnišnice so že med epidemijo dovoljevale posamične, t. i. humano etične obiske. Kot je povedal Vindišar, so za tiste, ki so bili kritično bolni, ki so umirali, obiske omogočali ves čas.

Obiski v širšem obsegu seveda predstavljajo tveganje za vnos okužbe, kar pomeni ponovno ločevanje bolnikov in zaposlenih ter začasno prekinitev določenih storitev, s tem pa tudi daljšanje čakalnih dob. V bolnišnicah zato opozarjajo, da morajo biti obiski varni in nadzorovani ter sporočajo, da jih bodo začeli sproščati takrat, ko bodo lahko izpolnili oba pogoja.