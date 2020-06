Ponovno dovoljeni obiski v enotah intenzivne terapije UKC Ljubljana

Obiski v enotah intenzivne terapije bodo omogočeni na podlagi preklica epidemije covida-19 in odločitvijo pristojne službe v UKC Ljubljana.

Na kirurški kliniki bodo obiski na oddelku za centralno intenzivno terapijo tako mogoči med 14. in 15. uro. Oddelek za kirurgijo srca in ožilja bo obiskovalcem odprta med 14.15 in 15.15. Na kliničnem oddelku za intenzivno terapijo otrok bodo obiski možni v dveh terminih, in sicer med 10. in 13. uro ter med 15. in 19. uro. Obiski na kliničnem oddelku za opekline pa bodo možni med 14. in 15. uro.