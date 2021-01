Ponovno odpiranje servisnih delavnic in otroških trgovin

Rahlo izboljšanje epidemiološkega stanja je prineslo sproščanja glede omejitev opravljanja nekaterih gospodarskih dejavnosti. Gre za servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, prodajalne z otroškim programom ter premične stojnice za prodajo kmetijskih izdelkov.

Na današnji novinarski konferenci sta o odpiranju nekaterih dejavnosti govorila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec ter državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. Izboljšanje epidemiološke slike ter zmanjšanje števila okužb in hospitaliziranih v preteklem tednu, je botrovalo temu, da je vlada na včerajšnji seji sprejela odločitev za postopno sproščanje nekaterih ukrepov, je povedal Zajc. "Vlada je, ob upoštevanju ocene in stališča zdravstvene stroke ter aktualne epidemiološke slike, sprejela nov Odlok o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev potrošnikom, ki velja od sobote, 23., do petka 29. januarja."

Z novim odlokom se tako, po besedah državnega sekretarja, dovolijo: premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, specializirane prodajalne z otroškim programom ter servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles). "Razsežnosti epidemije novega koronavirusa so torej še vedno velike, kot tudi tveganje za prenos okužb. Zato še naprej pozivamo k previdnosti ter doslednemu spoštovanju in predvsem upoštevanju ukrepov,"je še povedal Zajc.

Dovoljeno obratovanje žičniških naprav v devetih regijah Vrtovec je povedal, da je odslej dovoljeno obratovanje žičniških naprav ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče.

"Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog bo dovoljena osebam, ki predložijo negativni test na covid-19, opravljen v Sloveniji in ki ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev."Ob tem je poudaril, da je obratovanje žičniških naprav zaenkrat dovoljeno le v Avstriji. Predložitev negativnega testa pa ne bo potrebna za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.