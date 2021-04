Ponovno odprtje šol in vrtcev. Kakšna so pravila?

Po strožjem velikonočnem zaprtju države se za vse otroke znova odpirajo vrtci, v šole pa se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Medtem se bodo dijaku prvih treh letnikov šolali po modelu C, torej izmenjaje. V razredih morajo učenci od šestega razreda dalje, zaposleni, dijaki in študenti obvezno nositi zaščitno masko, ta pa sicer ni obvezna pri predmetu športne vzgoje.

Po velikonočnem zaprtju države, ki je trajalo med 1. in 11. aprilom, se danes vrtci ponovno odpirajo za vse otroke, v šole pa se vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, medtem ko se bodo dijaki prvih treh letnikov šolali izmenjaje, po modelu C. Z nekaterimi izjemami je določeno obvezno nošenje mask, te pa niso obvezne pri pouku športa. Maske so tako povsod v šoli obvezne za učence od šestega do devetega razreda, za zaposlene ter za dijake in študente. Otroci od prvega do vključno petega razreda pa maske nosijo le v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošenje mask ni več obvezno pri pouku športa.

icon-expand Maske pri športni vzgoji niso obvezne. FOTO: Shutterstock

Od danes je prav tako znova dovoljen individualni pouk v glasbenih šolah ter izvedba pouka baleta in sodobnega plesa, ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena medsebojna razdalja vsaj dva metra. Na višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih pa so od danes omogočeni izpiti in seminarji do največ deset študentov, laboratorijske vaje in individualni pouk, deloma so odprti tudi študentski domovi.

Zaposleni v zavodih se enkrat tedensko testirajo s hitrimi testi, razen če so cepljeni ali če so covid-19 že preboleli. Se pa po novem obeta tudi samotestiranje šolarjev v osnovnih in srednjih šolah. Kot je napovedal minister za zdravje Janez Poklukar, bodo dijaki s samotestiranjem in poučevanjem o njem začeli v petek, 16. aprila. V šoli se bodo samotestirali tudi učenci tretjega triletja, a še ni znano, kdaj bodo s tem začeli.