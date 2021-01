Omejitev dostopa do Kranjske Gore in poostren nadzor na izletniških točkah

Policija sporoča, da bo na priljubljenih izletniških točkah poostreno nadzirala spoštovanje epidemioloških ukrepov ter prometnih in drugih pravil. Če se bosta ponovila prejšnji konec tedna in prometni kaos na izletniških izhodiščih, pa ne izključuje možnosti, da bo pristojnim predlagala vnovično odpravo izjeme glede prehajanja občinskih meja zaradi rekreacije. Zaradi Zlate lisice bo omejen dostop do Kranjske Gore, prva kontrola bo že na Hrušici.

Policija bo tudi ta vikend na vseh bolj obiskanih turističnih točkah izvajala nadzor nad vsemi kršitvami tako s področja javnega reda kot prometne varnosti in kršitvami v naravnem okolju, so sporočili. Prav tako bodo pozorni na omejitev gibanja in prepoved zbiranja. "Res je, da velja izjema, da so sprehodi in individualni športi v naravi dovoljeni, kljub temu pa zaradi tega ni dovoljen prehod med regijami, tako da policisti izvajajo tudi ukrepe s tega področja," je sporočila predstavnica PolicijeAleksandra Golec, ki iskalce sonca, svežega zraka in razgleda ob tem poziva, naj se izogibajo najbolj obiskanih točk.



"Predvsem ob lepem vremenu, na primer pretekli vikend, smo zaznali močno povečan promet na več turistično bolj obiskanih točkah, med drugim na območju Velike planine in Katarine, kjer so policisti več ur urejali promet. Do gneče je prihajalo predvsem zaradi nepravilnega parkiranja obiskovalcev teh turističnih točk, saj so svoja vozila zaradi trenutnega pomanjkanja parkirišč (sneg ipd.) puščali kar na vozišču," je spomnila na dogajanje prejšnji konec tedna, ko so policisti zaznali tudi daleč največ kršitev.

icon-expand Gneča pri Veliki Planini preteklo soboto FOTO: Prometnoinformacijski center

S tem so ne le ovirali promet, ampak tudi onemogočili dostop interventnim službam. S Policije zato kot že tolikokrat do zdaj ljudem sporočajo, naj, če že ne morejo misliti na druge, pomislijo nase. "Vsak tak voznik bi se moral zavedati, da je lahko prav on tisti, ki bo potreboval nujno pomoč interventnih služb, ki bodo morda prav zaradi njegovega vozila na kraj potrebovale nekaj ur več in je lahko pomoč zato tudi prepozna!" je v imenu Policije zapisala njena predstavnica. K upoštevanju predpisov ob prehajanju občinskih meja z namenom rekreacije je na včerajšnji vladni novinarski konferenci glede covida-19 pozval tudi namestnik generalnega direktorja PolicijeTomaž Pečjak. Izpostavil je priljubljene izletniške točke, kjer ob lepem vremenu nastaja precejšnja gneča in prometni kaos. Policisti bodo zato konec tedna skrbeli tudi za urejanje prometa na teh območjih. Če bodo tudi tokrat zaznali veliko kršitev, Pečjak ni izključil možnosti, da bi pristojnim predlagali vnovično omejitev te izjeme glede prehajanja občinskih meja. Verjame pa, da to ne bo potrebno. Ne odpravljajte se na Zlato lisico v Kranjsko Goro Kdor se bo ta vikend odpravil v Kranjsko Goro, ga zaradi Zlate lisice kontrola čaka že na izvozu iz avtoceste na Hrušici, opozarja predstavnik kranjske policijske uprave Bojan Kos. Tekmovanje bo potekalo v soboto in nedeljo, a bo Policija že danes začela z izvajanjem poostrene kontrole. "Smučarsko tekmovanje je dogodek zaprtega tipa, gibanje na prireditvenem prostoru pa bo dovoljeno samo organizatorju in tekmovalnim ekipam," ob tem opozarja Kos. Predvidena je tudi zapora kolesarske poti od bencinskega servisa Petrol v Podkorenu do tekmovališča. Gre za površino, ki je med vikendi zelo obremenjena s pešci in predstavlja glavno rekreativno povezavo med Kranjsko Goro in Ratečami. "Ker prehod skozi območje ne bo dovoljen, rekreativce pozivamo, da se ta vikend peš ne odpravljajo po tej kolesarski poti, niti naj se v okolici ne zadržujejo na javnih površinah in cesti," je še dodal. Nadzor bo poostren tudi na drugih priljubljenih izletniških točkah na Gorenjskem, kot so Krvavec, Pokljuka in Ljubelj.