Tuji državljani se bodo ob povratku lahko izognili karanteni

Vlada je 25. decembra sprejela Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive oblezni covid-19. Ta je določal možnost prekinitve karantene za slovenske državljane pet dni po napotitvi v karanteno ob opravljenem PCR testu. To pa ni veljalo za tuje državljane, ki so v predprazničnih dneh zapustili Slovenijo, ob povratku pa bi morali še nekaj dni počakati v izolaciji. Zaradi tega so zaskrbljeni tako tuji delavci kot slovenski delodajalci. Vlada je nato danes sprejela nov odlok, ki uvaja izjeme na določenih mejnih prehodih.

Ministrstvo za zunaje zadeve je 24. decembra sporočilo, da bo z božičem manj izjem za vstop v državo brez karantene ali negativnega testa ter ob tem izpostavilo, da ta ne sme biti starejši od 24 ur. Ministrstvo je nato včeraj odsvetovalo vsaj potovanja iz Slovenije. Kot nam je pojasnil vodja konzularnega sektorja na MZZ Andrej Šter, med dopustnimi nameni potovanja ni turizma ter tudi krajšega obiska sorodnikov. "Tega ni več med upravičenimi razlogi," je poudaril in še enkrat odsvetoval vsa potovanja iz države. Toda nekateri tuji državljani, ki si kruh služijo v Sloveniji, so bili na poti v tujino že ob začetku praznikov. Ti so sedaj v strahu, saj se bojijo, da bodo ob vrnitvi morali ostati v karanteni deset dni, kar jim bo onemogočilo vrnitev na delovno mesto, s tem pa bi lahko bile tudi okrožene njihove službe ter dohodek delodajalca. Predvsem gre za delavce iz Balkanskih držav. Odlok, ki je začel veljati 25.12. je namreč določil možnost prekinitve karantene samo za državljane Republike slovenije. "Državljan, ki je bil ob vstopu v Slovenijo napoten v karanteno, lahko opravi testiranje peti dan po napotitvi v karanteno na domu." To pa torej ni veljalo za tujce. Nov obrat: najmanj tretja sprememba ta mesec Vodja konzularnega sektorja nas je sicer ob koncu pogovora opozoril, da se nekatere odločitve včasih zelo hitro spreminjajo. In na to nismo rabili čakati dolgo. Prišlo je do najmanj tretje spremembe ta mesec. Na današnji, 156. dopisni seji vlade, so izdali nov odlok, po katerem se od 2. januarja vstop brez napotitve v karanteno dovoli za pet novih izjem. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj; državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje; otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo (torej če oseba, s katero otrok potuje, predloži negativen test ali uveljavlja eno od 12 izjem); športniku v individualnih in kolektivnih športih, ki so dovoljeni v odloku, ki začasno omejuje izvajanje športne dejavnosti, in športnemu sodniku, športnemu delegatu in članu spremljevalnega osebja športnika za namen izvedbe tekmovanj in vadbe, če na meji opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen; pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje. Vlada je sprejela odločitev, da so v veljavi le testi PCR, opravljeni v državah članicah EU ali schengenskega območja. "Še vedno velja, da se osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, napoti v karanteno, razen če predložijo negativni izvid testa PCR. Ta ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Če čas odvzema brisa ni naveden, pa od časa na negativnem izvidu testa. Veljajo le testi PCR, opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja." PREBERI ŠE Smučanje s 1. januarjem dovoljeno, a ob predložitvi negativnega testa Pa vendar izjema: hitri testi na določenih mejnih prehodih Se pa na določenih mejnih prehodihj uvaja testiranje s hitrimi antigenskim testom. Če oseba, ki prihaja iz rdeče države in vstopa na zunanji schengenski meji, ob vstopu pa ne predloži negativnega testa PCR ali ne sodi v nobeno od 12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom. Ti mejni prehodi so: Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ter mejni prehodi Obrežje, Gruškovje, Metlika, Središče ob Dravi ter Jelšane. Osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen, bodo lahko vstopile brez napotitve v karanteno na domu. Osebe, ki testiranja s hitrim antigenskim testom ne bodo opravile oziroma je rezultat testiranja pozitiven, pa se vstop zavrne, če gre za državljana tretje države na nenujnem potovanju. Ostalim osebam, katerih rezultat testiranja bo pozitiven ali pa se ne bodo želele testirati, pa se bo vstop dovolil, s tem da bodo napoteni v karanteno na domu.