Porast okužb na Hrvaškem, tokrat odkrili 58 novih primerov

V vukovarsko-sremski županiji so potrdili 11 novih okužb, v brodsko-posavski pa eno. Iz Istre medtem ne poročajo o novih primerih. Trenutno je tam aktivno okuženih 59 oseb, v samoizolaciji pa se jih nahaja 121.

V osiješko-baranjski županiji so testirali 184 vzorcev, od tega jih je bilo osem pozitivnih.

Od pojava prvega primera v državi so do danes skupno potrdili 5376 okužb, umrlo je 154 bolnikov. V samoizolaciji se trenutno nahaja 2314 ljudi.

Število novih primerov okužbe z novim koronavirusom na Hrvaškem je znova nekoliko poraslo. V zadnjih 24 urah so po uradnih podatkih hrvaške civilne zaščite odkrili 58 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 1167 testiranj. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl. Aktivno okuženih je skupno 633 oseb, od tega 111 pacientov potrebuje zdravljenje v bolnišnici.

V primorsko-goranski županiji so zabeležili dve novi okužbi, gre za bližnja kontakta že diagnosticiranih primerov.

O petih novih primerih poročajo iz Zagreba. V prestolnici so v zadnjih 24 urah opravili 368 testov. Dva okužena sta virus na Hrvaško vnesla iz Bosne in Hercegovine in Kosova. Okužen je tudi en tuji državljan.

V splitsko-dalmatinski županiji so potrdili 15 novih okužb, največ v Splitu. 451 oseb se nahaja v samoizolaciji.

O eni novi okužbi poročajo tudi iz bjelovarsko-bilogorske, zagrebške in ličko-senjske županije, še tri pa so potrdili v karlovški županiji.

Skupni podatki za celotno državo, ki jih objavlja nacionalni štab civilne zaščite vsak dan okoli 14. ure, se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.