Porast okužb ponekod otežuje delo v bolnišnicah, v UKC napovedujejo plan B

Povečevanje števila okuženih z novim koronavirusom se kaže tudi v povečanem številu hospitaliziranih. Na infekcijsko kliniko UKC Ljubljana so od petka sprejeli sedem novih bolnikov s covidom-19, intenzivno nego potrebujejo štirje. Če bo teh bolnikov več, bo treba preiti na plan B, ko bodo bolnike z drugimi infekcijskimi boleznimi selili drugam. Prav tako je povečano število bolnikov ohromilo tudi delo na nekaterih oddelkih v UKC Maribor.

icon-expand Koronavirus v UKC Ljubljana FOTO: UKC Ljubljana

Mateja Logarz ljubljanske infekcijske klinike je v današnji izjavi za javnost poudarila, da so na kliniki na intenzivnem oddelku štirje bolniki s covidom-19, ki so na ventilatorjih, in šest bolnikov, ki nimajo covida-19."To pomeni, da je naša intenzivna enota popolnoma zasedena, lahko pa sprejmemo še enega bolnika s covidom-19 s tem, da potrebujemo že zdaj pomoč predvsem pri negovalnem kadru," je pojasnila Logarjeva.

Ob tem je dodala, da je na navadnih oddelkih klinike trenutno hospitaliziranih 15 bolnikov s covidom-19 in še 40 bolnikov s klasičnimi infekcijskimi boleznimi. Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Janez Poklukar glede na porast števila okuženih z novim koronavirusom v zadnjih desetih dneh pričakuje tudi porast števila hospitaliziranih in tistih, ki bodo potrebovali intenzivno nego. Če se bo trend povečevanja števila okužb nadaljeval, bodo v naslednjih dneh po njegovih besedah dva oddelka infekcijske klinike in tudi centralno intenzivno enoto za bolnike z drugimi infekcijskimi boleznimi preselili na drugo lokacijo v severnem traktu bolnišnice Petra Držaja. Izpraznjene postelje na Infekcijski kliniki pa v celoti namenili oskrbi bolnikom s covidom-19.

icon-expand FOTO: UKC Ljubljana icon-chevron-left icon-chevron-right

Nekdanja stara pediatrična klinika na Vrazovem trgu s 37 posteljami pa je po njegovih navedbah pripravljena na prve premestitve morebitnega asimptomatskega pozitivnega oskrbovanca iz domov za starejše. Po protokolu namreč ob pojavu okužbe z novim koronavirusom v domovih za starejše oskrbovance začasno preselijo v bolnišnico tudi če nimajo simptomov, da lahko domovi organizirajo ločene cone. Ob tem se celoten tim UKC po njegovih besedah trudi, da bi tudi ob povečanju bolnikov ohranili skrb za bolnike na enaki ravni kot doslej. "Danes smo tudi predlagali ministru za zdravje nekaj ukrepov za ustrezno kadrovsko popolnitev točk, kjer se zdravijo oz. obravnavajo bolniki s covidom-19,"je dejal Poklukar. Po besedah Logarjeve so bolniki s covidom-19 na intenzivnem oddelku v povprečju stari nekaj nad 70 let. Poklukar pa je ob tem poudaril, da bolniki s covidom-19 v UKC Ljubljana predstavljajo manj kot odstotek hospitaliziranih v tej največji slovenski bolnišnici. In četudi je glavnina prizadevanj usmerjena v obvladovanje okužb s koronavirusom oz. v zdravljenje teh bolnikov, "ne smemo popuščati na delu, kjer je 99 odstotkov prebivalcev prav tako bolnih in enako potrebujejo zdravstveno oskrbo iz drugih razlogov", je opozoril Poklukar. Zato stremijo k temu, da v največji možni meri ohranijo tudi druge storitve. Ob tem se mu zdi ključna organizacija zdravstvenih zavodov na ravni države in delovanje zdravstvenih domov, tako da bodo imeli državljani dostop do družinskih zdravnikov, da bodo vstopne točke za testiranje morebitnih okuženih delovale, da bodo brisi dostopni kar se da hitro in podobno. Vse pa je pozval še, naj upoštevajo preventivne ukrepe, še posebej ob družinskih praznovanjih, obletnicah itd. Naraščanje števila okuženih ohromila delo tudi na UKC Maribor Naraščanje števila okuženih s covidom-19 v Mariboru, kjer imajo trenutno po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) aktivnih 89 okužb, je že ohromilo delo na kliniki za interno medicino UKC Maribor. Naraščanje števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 prav tako zavira delo na kliniki za ginekologijo in kliniki za kirurgijo. "Če se bo trend nadaljeval, bomo ponovno prisiljeni preiti na način dela, kot je bil v času epidemije," so danes na družbenem omrežju Facebook zapisali v kliničnem centru.

icon-expand Delovanje urgentnega centra UKC Maribor FOTO: Nina Bračič, UKC Maribor