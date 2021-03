Ali WHO namerava opustiti objavo vmesnega poročila preiskave v Vuhanu?

Kot je bilo že večkrat slišati v preteklih tednih, so bili pri WHO kritični do (ne)pripravljenosti na sodelovanje s strani kitajskih oblasti. Te namreč preiskovalcem niso omogočile zadostnega dostopa do vseh podatkov, ki bi lahko razkrili izvor virusa, vključno z možnostjo, da je ušel iz laboratorija. Objavo preliminarnih izsledkov raziskave so sicer pri WHO napovedali v prihodnjih tednih.

Svetovna zdravstvena organizacija ob tem ni pojasnila, zakaj je pri objavi rezultatov raziskave ekipe preiskovalcev prišlo do zamude. Ekipa WHO je sicer po zaključku misije zavrnila možnost, da bi virus prišel iz vuhanskega laboratorija, vendar je kmalu zatem generalni sekretar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dejal, da zaenkrat še vse hipoteze o izvoru virusa ostajajo odprte ter zahtevajo nadalnje analize in študije.

ZDA medtem pozivajo k večji transparentnosti Kitajske ter zahtevajo objavo vseh relevantnih podatkov, vključno z informacijami o zgodnjih primerih okužbe. Peking pa medtem zahteva, da Svetovna zdravstvena organizacija organizira podobne preiskovalne misije v drugih državah, vključno z ZDA, da bi ugotovila, ali je morda virus prišel v Vuhan preko pošiljke zamrznjene hrane.