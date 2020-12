Porodničar, ki je objavil, da cepivo povzroča neplodnost, se je opravičil

Kako hitro in nekritično se širijo teorije zarote v času epidemije koronavirusa, je dokaz tudi zadnji primer, v katerem je priznani slovenski porodničar Stanko Pušenjak opozarjal, da lahko cepivo proti covidu-19 povzroča neplodnost pri kar dveh tretjinah žensk. A se je kaj kmalu izkazalo, da gre za neresnične in znanstveno nepodprte trditve, ki jih Pušenjak obžaluje. Mikrobiolog Alojz Ihan opozarja na izjemno škodljive posledice, ki jih bo to imelo pri sprejemanju cepljenja. "Brez ustrezne precepljenosti pa bo naša država tudi naslednjo hladno sezono ostala ujeta v epidemijo."

V nedeljo je javnost razburil zapis priznanega slovenskega porodničarja Stanka Pušenjaka, ki je na družbenih omrežjih objavil, da cepiva v okoli dveh tretjinah primerov povzročijo "tvorbo protiteles proti površinskemu proteinu virusa sars-cov-2, ki je zelo podoben ali identičen beljakovini syncytin-1, ki je pomembna v plodnosti in v posteljici pri plodu, kar pomeni, da bo imunski sistem lahko napadal lastne strukture v jajčniku pri ženski in posteljici pri plodu, ki so pomembne za nadaljevanje vrste. Z drugimi besedami, okrog 2/3 žensk bi po cepljenju vsaj nekaj časa, morda pa trajno, lahko bilo neplodnih."

Tresla se je – in žal se še bo – gora, rodila pa se je (že) miš. V nekaj urah se je nabralo dovolj dokazov in relevantnih virov, ki kažejo na zanemarljivo možnost avtoimunega odziva proti proteinu syncytin-1 po cepljenju proti sar-cov-2, ker je razlika v aminokislinski zgradbi prevelika oziroma skoraj nepremostljiva. —Porodničar Stanko Pušenjak

Njegov zapis je sicer kmalu po objavi komentiral vodja skupine raziskovalcev Kemijskega inštituta v Ljubljani Roman Jerala z naslednjim pojasnilom, da to ne drži: "Dve dovolj dolgi zaporedji vedno nekaj naključnih podobnosti, tako kot teorija zarote o povezavi med HIV1 in sars-cov-2 izpred par mesecev. Drug razlog je, da proti lastnim proteinom ne tvorimo protiteles, ker se navzkrižno reaktivna eliminirajo v razvoju imunskega sistema."

icon-expand Številni strokovnjaki mirijo, da ni razloga, da bi cepivo povzročalo neplodnost pri ženskah. FOTO: Dreamstime

Da gre za neresnične izjave in širjenje še ene od teorij zarote, je na današnji novinarski konferenci dejala tudi infektologinja Mateja Logar, ki je opozorila, da gre za posploševanje podatkov in izjave, ki so bile iztrgane iz konteksta. Ihan: Če bi bila možnost navzkrižne avtoimunosti realna, bi tudi okužba s covid-19 povzročila splave pri nosečih ženskah

Velika škoda je, da naši zdravniki namesto preverjanja strokovnih utemeljitev raje najdejo svojih pet minut slave z objavo lažnih novic, ki imajo lahko izjemno škodljive posledice pri sprejemanju cepljenja. —Alojz Ihan, specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo

Za24ur.com pa se je odzval tudi Alojz Ihan, specialist klinične mikrobiologije, predstojnik Katedre za mikrobiologijo in imunologijo in redni profesor mikrobiologije in imunologije, ki je opozoril, da je novica"izmišljena, sproducirana zaradi nabiranja klikov in brez znanstvene utemeljitve, saj tovrstnih napovedi o nastanku navzkrižne avtoimunske reakcije ni mogoče dati oziroma je mogoče za praktično vsak človeški protein ‘napovedati’ podobno navzkrižno reakcijo, čeprav v praksi vemo, da to ni res."Ihan še pojasnjuje:"Če bi bila možnost navzkrižne avtoimunosti realna, bi tudi okužba s covid-19 povzročila splave pri nosečih ženskah, saj pri okužbi nastajajo enaka protitelesa kot po cepljenju. A tega pojava ni, ginekologi to najbolje vedo. Polega tega je protein posteljice sincitin-1 med tistimi protein, proti katerim imunski sistem vzpostavi toleranco in proti takim proteinom do navzkrižnih avtoimunskih reakcij ne prihaja. Navzkrižne avtoimunske reakcije značilno nastajajo samo proti človeškim proteinom, ki so normalno ‘skriti’ pred imunskim sistemom, na primer v centralnem živčevju. V tem primeru lahko nek patološki vnetni proces omogoči imunskemu sistemu, da navzkrižno prepozna lastne proteine in povzroči avtoimunsko reakcijo."

icon-expand Alojz Ihan opozarja na škodljivost takšnih teorij zarot. FOTO: Bobo, Alojz Ihan