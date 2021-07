Do potrdila o cepljenju zaradi v tujini prejetega odmerka (še) ne more več tisoč Slovencev

Ne le v tujini cepljeni vojaki, digitalnih covidnih potrdil ne morejo dobiti tudi številni drugi Slovenci. "Problematičnih oz. takih, ki jim težko izdamo potrdilo na podlagi našega cepilnega sistema, je nekaj tisoč," je na novinarski konferenci potrdil prvi mož NIJZ-ja Milan Krek.

icon-expand Do potrdil ne morejo niti vojaki, ki so imeli pozitiven PCR-test na misiji na Kosovu, saj je testiranja tam opravljala italijanska zdravstvena enota. FOTO: Bobo

Včeraj smo poročali, da se je na nas obrnilo nekaj razočaranih pripadnikov Slovenske vojske, ki so bili na dolžnosti v tujini in so se tam okužili s koronavirusom ali bili cepljeni. Ko so želeli pridobiti nova digitalna potrdila, pa so z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dobili negativen odgovor – priznamo le PCR-je, izdane v Sloveniji, prav tako cepljenja.

Na novinarska vprašanja o tem je moral nato na današnji novinarski konferenci odgovarjati tudi direktor NIJZ-ja. "V Sloveniji imamo digitaliziran sistem cepljenja. Vsak, ki se cepi pri nas, gre v bazo podatkov. Vsak odmerek – prvi, drugi in če bo, tudi tretji, bo šel. To se shrani na njegovem digitalnem kartonu, ki ga lahko dobi takoj. Tudi vojak v tujini je v bazi – tisti, kjer se je cepil, recimo v Prištini. Prenos teh podatkov v naš sistem pa je še v dogovoru, ker – verjetno se strinjate – ne moremo sprejeti čisto vsakega potrdila kot verodostojnega. Moramo se dogovoriti za eno pravilo, ne samo pri nas, ampak v celotni Evropi," je pojasnjeval.

icon-expand Primer digitalnega potrdila o cepljenju, do katerega številni Slovenci zaradi v tujini prejetega odmerka še vedno ne morejo. FOTO: 24ur.com

Kot je dodal, tudi ne gre zgolj za cepljene vojake, ampak očitno prav tako denimo za diplomate: "Tudi za tiste, cepljene v Belgiji z enim odmerkom in v Sloveniji z drugim, velja, da ne morejo takoj dobiti potrdila za obe cepivi. Enega dobijo v Bruslju in enega v Sloveniji." Prošnja za potrpežljivost Poudaril je, da gre za problem, ki je vseevropski in ga bo treba reševati, vse tiste, ki imajo težave, pa je prosil za potrpežljivost. "Dogovoriti se moramo namreč na širšem, ne le na nacionalnem nivoju. Problematičnih oz. takih, ki jim težko izdamo potrdilo na podlagi našega cepilnega sistema, je nekaj tisoč," je opozoril. "Vnesti jih moramo na način, da ne bomo naredili kakšne napake, saj je cepilni sistem unikaten. Kar vnesemo tja, bomo čez 40 let še vedno prebrali. To je dokument, ki je stalen in se tudi dopolnjuje – treba ga je zelo natančno voditi, saj potem pridejo ljudje, ki potrebujejo potrdilo tudi čez 10, 15 let," je opisal. Novinarje je zanimalo tudi, ali bi šlo pri potrdilih, ki bi jih prenesli v naš sistem, le za tisto o cepljenju, ali denimo tudi za potrdilo o prebolelosti oz. PCR-testiranju. "Vse našteto je stvar debate in skušamo najti skupno rešitev," je bil kratek Krek. Cepljenji v dveh državah, dve potrdili Na NIJZ-jevi spletni strani, posvečeni cepljenju, je sicer navedeno, da oseba status cepljene osebe izkazuje s potrdilom, ki ga je izdala država, v kateri je bila oseba cepljena, in jamči za verodostojnost podatkov o opravljenem cepljenju. "Če je bila oseba cepljena z enim odmerkom v tujini in z drugim odmerkom v Sloveniji, bo za opravljeno cepljenje s prvim odmerkom pridobila potrdilo institucije oz. države, v kateri je bila cepljena, za cepljenje z drugim odmerkom v Sloveniji pa bo pridobila EU digitalno covidno potrdilo za opravljeno cepljenje v Sloveniji," je navedeno kot primer.

Kljub temu so tisti, ki so naleteli na omenjene birokratske težave, nezadovoljni zaradi (pre)počasnega reševanja te problematike – prva opozorila glede neskladnosti glede priznavanja potrdil so se namreč pojavila že marca, ko se je v Srbiji začel t. i. cepilni turizem in so se po odmerek proti jugu odpravili tudi številni Slovenci.

