Portugalska jezna na Britance, ker je niso uvrstili med varne države

Britanska vlada je objavila seznam več deset držav, za katere od 10. junija ne bo več potrebna karantena ob vstopu v Anglijo. Na seznamu ni Portugalske, ki je odločitev Britancev označila za "nesmiselno in absurdno", saj imajo na Otoku sedemkrat več okužb s koronavirusom kot na Portugalskem.

Zunanji minister Augusto Santos Silva je izrazil razočaranje nad omenjenim seznamom. Ker jih Britanci niso uvrstili na seznam, bodo morali vsi, ki bodo pripotovali iz Portugalske, v obvezno 14-dnevno karanteno. Seznam bo v veljavo stopil 10. julija in vključuje 59 varnih držav in 14 britanskih čezmorskih ozemelj.

Santos Silva je za BBC povedal, da je izključitev Portugalske s seznama nesmiselna in nepoštena. Čeprav je priznal, da so zabeležili nekaj večjih izbruhov, še posebej v Lizboni, so po besedah ministra mesta ob portugalski južni obali povsem varna. Pri tem je mislim na Algarve, ki je priljubljena turistična destinacija med Britanci.

Tudi portugalski premierAntonio Costaje dejal, da je Alagrve to poletje varen kraj za preživljanje počitnic. Costa je v tvitu dodal graf, ki primerja število zabeleženih okužb v Veliki Britaniji in na Portugalskem, zraven pa pripisal: "Vabljeni, da preživite varne počitnice v Algarvu".