Posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti in donacija cepiva Janssen v Covax

Vlada je sprejela posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covidu-19. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva iz državnega proračuna. Ob tem je odločila tudi, da bo cepivo Janssen darovala v instrument Covax. Predvidoma gre za več kot 600 tisoč odmerkov cepiva, ki bodo primarno namenjena Afriki. Vlada je sprejela tudi sklep o prenehanju sklepa o nabavi dodatnih 100.000 odmerkov cepiva Janssen.

icon-expand Cilj projekta je povečanje precepljenosti proti novemu koronavirusu. FOTO: Shutterstock

Na četrtkovi dopisni seji je vlada sprejela posebni vladni projekt, katerega cilj je povečanje precepljenosti proti novemu koronavirusu, predvsem pri osebah, starejših od 50 let. Izvajalci programa so timi družinske medicine v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe. S povečanjem obsega opravljanja zdravstvenih storitev za promocijo in izvedbo cepljenja ter z izplačevanjem delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zagotovilo ustrezno plačilo zdravstvenim delavcem v timu družinske medicine, ki bodo opravili dodatno delo in s tem zagotovili večjo precepljenost proti covidu-19 pri njih opredeljenih oseb. Na ravni izvajalcev PVP so do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela upravičeni samo zdravstveni delavci v timih družinske medicine, ki najmanj dve uri na teden opravljajo nekatere naloge. Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 odstotkov opredeljenih pacientov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 odstotkov opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije.

icon-expand Insrumentu Covax naj bi predvidoma namenili 612.064 odmerkov cepiva. FOTO: Dreamstime

Ob tem je vlada odločila tudi, da se preostale dobave cepiva Janssen, ki jih je Slovenija naročila na podlagi skupnega evropskega javnega naročila in bi bile predvidoma dobavljene v letu 2021, daruje v instrument Covax. Kot so zapisali, gre tu za predvidoma 612.064 odmerkov cepiva pri čemer jih bodo prednostno usmerili v Afriko. Kot so pojasnili, je slovenska usmeritev cepiv v Afriko skladna s strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije, ki določa prednostna geografska območja, vključno z južnim sosedstvom in podsaharsko Afriko, ter dejanskimi potrebami držav prejemnic. Območje Afrike namreč beleži najnižjo precepljenost, hkrati pa higienske in druge razmere, vključno z dostopom do pitne vode, onemogočajo učinkovit boj proti pandemiji. Za izvedbo donacije je vlada zadolžila ministrstvo za zdravje, ministra za zdravje pa je pooblastila za podpis pogodbene dokumentacije.