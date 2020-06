Poskusno cepivo z vzpodbudnimi rezultati, v kolikor je aplicirano v dveh odmerkih

Poskusno cepivo AstraZenece je pri testiranjih na prašičih pokazalo precej vzpodbudne rezultate, v kolikor so živalim aplicirali dva odmerka. Po dveh odmerkih je bil odziv protiteles namreč precej večji, kot zgolj po enem. Cepivo so preizkusili tudi že na šestih opicah in ugotovili, da so protitelesa razvile najpozneje v roku 28 dni.

icon-expand Trenutno naj bi bilo po vsem svetu v postopku testiranja že več kot 100 potencialnih cepiv proti novemu koronavirusu. FOTO: Dreamstime Poskusno cepivo proti novemu koronavirusu, ki ga izdeluje farmacevtsko podjetje AstraZeneca, pri testih na prašičih kaže vzpodbudne rezultate, sploh v kolikor so živali prejele dva odmerka. Vnovična aplikacija cepiva je namreč sprožila precej večji odziv protiteles. Rezultati raziskave, ki jih je v torek objavil britanski inštitut Pirbright, namreč kažejo, da začetni odmerek, ki mu sledi še drugi, 'spodbujevalni' odmerek cepiva, povzroči precej močnejši odziv imunskega sistema, kot le ena sama aplikacija. To kaže, da je pristop z dvema odmerkoma lahko učinkovitejši pri zagotavljanju zaščite pred covidom-19, boleznijo, ki jo povzroča novi koronavirus, poroča Reuters. "Raziskovalci so opazili naraščanje nevtralizirajočih (slovensko tudi nevtralizacijskih - op.p.) protiteles, ki se na virus vežejo na način, ki blokira okužbo," je v izjavi za javnost zapisala ekipa Pirbrighta. Dodali pa so, da še ni znano, kakšna raven imunskega odziva bo potrebna za zaščito ljudi. Cepivo ChAdOx1 nCoV-19, znano tudi pod kodo AZD1222, so prvi razvili znanstveniki z univerze Oxford, ki zdaj skupaj z AstroZeneco sodelujejo pri razvoju in proizvodnji tega cepiva. "Ti rezultati so zaenkrat vzpodbudni - da uporaba dveh doz poveča odziv protiteles, ki lahko nevtralizirajo virus - a pomemben je odziv pri človeku," je dejal Bryan Charleston, direktor Pirbrighta. icon-expand Poskusno testiranje na ljudeh že poteka. FOTO: AP AZD1222 naj bi že preizkušali tudi na ljudeh, pri AstriZeneci pa upajo, da bi lahko prve rezultate učinkovitosti imeli še letos. Cepivo so testirali tudi že na šestih opicah - ugotovili so, da so nekatere opice, ki so prejele en odmerek, protitelesa razvile v 14 dneh, vse pa najpozneje v roku 28 dni. Po vsem svetu raziskovalci in znanstveniki v sodelovanju s farmacevtskimi podjetju pospešeno delajo na razvoju cepiva. Trenutno naj bi bilo v postopku testiranja že več kot 100 potencialnih cepiv, za katera upajo, da bi vsaj eno od teh pomagalo omejiti pandemijo, ki je po zadnjih podatkih terjala že več kot 477.000 življenj. Stephen Griffin, izredni profesor na univerzi Leeds, ki sicer ni bil neposredno vključen v raziskave AstreZenece, pravi, da gre za "vzpodbuden napredek, ki kaže na to, da strategija z dvema odmerkoma daje veliko boljše rezultate kot tista z enim samim odmerkom". "Medtem ko bo treba te študije ponoviti še pri ljudeh, pa so zaenkrat rezultati precej dobri," je še dejal.