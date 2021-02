Poslanci bodo potrjevali PKP 8, ki prinaša 320 milijonov evrov pomoči

Vlada je s predlogom osmega protikoronskega zakona šla po besedah ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja naproti socialnim partnerjem in poskušala čim bolj upoštevati njihove predloge.

Ukrep bo veljal za vse delodajalce, registrirane do 31. decembra 2020, ki so jim prihodki zaradi epidemije upadli za več kot 20 odstotkov, ob čemer je minister kot novost izpostavil določbo, po kateri bo država tistim, ki ne morejo poslovati zaradi vladnih odlokov, krila stroške v zvezi z zaposlenimi na čakanju na delo doma v celoti, torej bruto bruto.

Po predlogu zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 se bo subvencioniranje čakanja na delo, s katerim država pomaga podjetjem že od prve razglasitve epidemije lani spomladi, podaljšalo še najmanj do konca aprila.

Krizni dodatek v višini 200 evrov bodo prejeli tudi zaposleni, ki ga ob decembrski plači zaradi prejema nagrade za poslovno uspešnost niso. Širi se tudi krog upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka iz sedmega protikoronskega zakona, in sicer na polnoletne dijake ter študente, ki se izobražujejo v tujini, pa tudi na prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, ter na vojne veterane in vojne invalide.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov bodo zdaj upravičeni tudi brezposelni, ki so delo izgubili po lanskem 12. marcu. Podaljšuje se pomoč potniškemu prometu ter zagotavlja dodatna sredstva Rdečemu križu in Slovenski karitas.

Potem ko vlada prejšnji teden še ni dala soglasja k razpisu za vpis na fakultete v prihodnjem študijskem letu, je odbor DZ za delo na ponedeljkovi seji sledil predlogu opozicije ter odločil, da začasno to soglasje ne bo potrebno.