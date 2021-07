Poslanci o zakonskem predlogu s področja zdravstva in tudi o turističnih bonih

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva med drugim daje podlago za podaljšanje ukrepa nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile od 1. julija do 31. decembra. V opozicijskih vrstah je bilo predvsem zaradi predlogov o podaljšanju nacionalnega razpisa za skrajševanje čakalnih dob in predlaganih sprememb pogojev za določitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti slišati opozorila, da vladni predlog odpira vrata privatizaciji javnega zdravstva. V opoziciji bodo več členov skušali umakniti z dopolnili.

DZ bo sejo nadaljeval z obravnavo predloga zakona o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19. Ta skupno prinaša 243,5 milijona evrov pomoči predvsem za turizem in povezane panoge, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Eden od ukrepov so novi boni, ki jih bo mogoče unovčiti za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. Predvidenih je še nekaj drugih ukrepov za podjetja s področja turizma, gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture, za celotno gospodarstvo pa se bo podaljšalo subvencioniranje skrajšanega delovnega časa.

Glasovanje o zakonskih predlogih je predvideno za sredo.