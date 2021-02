Kdo lahko med epidemijo obišče gostilne, ki bi morale biti zaprte?

Pogovor po telefonu. "Dober dan, Marko pri telefonu. Jaz dobim naslednji teden ene poslovne partnerje, pa me zanima, ali bi lahko sestanek pri vas organiziral? – Ne, ne. Ne bo šlo, so me že dolgo kurili, pa ne."

Prvi poizkus: neuspešen. Tako se je vsaj zdelo. A poglejmo prej, kaj o poslovnih sestankih v gostilnah pravijo na Obrtno-podjetniški zbornici. "Kar se tiče ponujanja hrane in pijače, je odlok povsem jasen. Medtem odlok kot tak ne posega na poslovna srečanja," pojasnjuje direktor OZS Danijel Lamperger.