Vlada je odločitev o cepljenju maturantov sprejela kljub nasprotovanju stroke

"Maturanti in zaposleni so uvrščeni v skupino skupaj z osebami starejšimi od 60 in kroničnimi bolniki. Želimo, da se dijaki čimbolj sproščeno pripravljajo na zrelostni izpit in ga opravljajo v varnem okolju," je posodobljeno strategijo cepljenja na današnji novinarski konferenci pojasnila generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič.

Cepljenje je prostovoljno, je še dodala. Tisti, ki se bodo zanj odločili, se morajo še danesali najkasneje v ponedeljek do 12. ure prijaviti na cepljenje v cepilnem centru pri zdravstvenem domu stalnega prebivališča. Cepilni centri so o tem obveščeni in bodo maturante cepili prednostno že 23. aprila."V zdravstvu se bomo potrudili, da bomo lahko čim prej cepili vse, ki se bodo zato odločili," je dejala.

'To je bila odločitev vlade'

Na vprašanje, na čigavo pobudo so sprejeli takšno odločitev, je Kerstin Petričeva dejala, da predlog ni bil predlagan s strani strokovne skupine, pač pa s strani vlade. Usklajevali so se na ministrstvu za šolstvo in ministrstvu za zdravje. "To je bila odločitev vlade, bila je sprejeta na seji vlade. Podrobnosti ne vem, vsekakor pa je bilo to po zelo treznem razmisleku odločeno na vladi, čeprav je strokovna skupina menila nekoliko drugače."

Na dodatna novinarska vprašanja, zakaj, je pojasnila, da strokovna skupina na stvari gleda predvsem z vidika zdravstva in da je tudi prav, da se medicinska stroka odloča po medicinskih kriterijih, ki pa niso edini, ki jih je med epidemijo treba upoštevati. Vlada se je zato odločila drugače.

Vse nad 18 let bodo cepili s cepivi, ki bodo v tistem trenutku na voljo. Maturantje 23. aprila bodo cepljeni s cepivom AstraZeneca, za tiste, ki jih je treba cepiti drugič in za posebej ranljive skupine iz posebnih kategorij, pa sta na voljo tudi cepivi Pfeizerja in Moderne.