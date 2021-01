Kripto-piramidaši, ki stojijo za poslom s hitrimi testi

Tako imenovani kripto-piramidaši Alan Amadej Eferl, Klemen Nicoletti in Luka Lah . Prva dva sta maja kupila ljubljansko podjetje Majbert Pharm, ki se ukvarja s prodajo medicinske opreme, tretji, nekdanji član podmladka SDS, pa zdaj razkriva, kako so hitre teste sploh dostavili v Ljubljano. Najprej so imeli zabavo na Dunaju, a potem se je tik pred vkrcanjem na letalo zataknilo. Ekipa je namreč na letalo namestila svojo promocijsko nalepko in po poziranju na krilu letala je pilot odločil, da to zaradi tega – varnostno – ne sme poleteti.

In kje so akterji dobili denar za ta nakup? Kot je razvidno iz javnih evidenc, jim je slabih 900 tisoč evrov v času podpisa pogodbe z državo posodil PCX Invest, ta pa je v večinski lasti Janka Jenka , nekdanjega generalnega sekretarja Državljanske liste.

Boris Štefanec, nekdanji predsednik KPK, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je težko najti negativen pridevnik, s katerim bi opisal to početje. "Kot Slovenec sem jezen, razočaran, razburjen … To, kar ste danes prikazali svojim gledalcem in vsej Sloveniji, da borba proti koronavirusu pomeni tudi, da se z njo nekateri okoriščajo in s tem služijo ogromne količine denarja, nekdo drug pa javno govori o tem, da gre za borbo za življenja. To enostavno ni res, to se ne bi smelo dogajati,"je bil oster.

"Poslovneži so si do pred časom svoj uspeh gradili s korektnostjo nastopa na trgu, z izgradnjo ugleda, danes pa vsak, ki ima priložnost in malo denarja, to izkoristi, zato začnejo na trgu nastopati kvazi poslovneži, 'hohštaplerji', ki tja ne spadajo. Če pri tem izkoriščajo še slovenski javni denar, je to katastrofa," je nadaljeval.

"Zadnji primer Evropske komisije, ki enotno nabavlja cepivo za vse Evropejce in ga potem pošilja, jasno kaže, da se medicinska oprema da enotno nabavljati. Ko sem bil predsednik KPK, smo zavzeli stališče, da bi to morali početi tudi v Sloveniji, pa so mi takrat rekli, da bi kršili Zakon o javnih naročilih, danes pa ga ne kršimo. Gre za to, da moramo slovenski javni denar porabiti karseda učinkovito," je dejal.