Posvet predstavnikov stroke: za mirnejšo jesen potrebna dvotretjinska precepljenost

Veronika Učakar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je spregovorila o neželenih učinkih, povezanih s cepljenjem. Izpostavila je, da so neželeni učinki običajno blagi in prehodni, cepiva pa morajo ustrezati še višjim varnostnim standardom kot zdravila.

Ko gre za cepljenje proti covidu-19, so od 27. decembra lani do 18. julija ob 1.582.123 opravljenih cepljenjih prejeli skupno 147 prijav neželenih učinkov, ki so jih ocenili kot resne, med njimi največ po cepljenju s cepivom Pfizerja & BioNTecha. Več prijav so dobili s strani žensk kot moških, pa tudi med cepljenimi je več žensk. Med vsemi 7430 prijavami neželenih učinkov pa je v veliki večini šlo za splošne težave in spremembe na mestu aplikacije cepiva.

V največji meri pred novo okužbo zaščiteni cepljeni prebolevniki

Imunolog Alojz Ihan je podrobneje spregovoril o tehnologijah cepiv in učinku cepljenja na organizem, med drugim o razlikah v protitelesih cepljenih in prebolevnikov. Kot je pojasnil, imajo prebolevniki veliko heterogenost v produkciji protiteles, a manjšo nevtralizacijsko aktivnost protiteles. Vsaj eno leto so dobro zaščiteni pred resnejšim zbolevanjem, a so po šestih mesecih slabše zaščiteni pred okužbo sluznice in prenašanjem virusa naprej.

Medtem pa imajo polno cepljeni veliko koncentracijo nevtralizacijskih protiteles, boljša je tudi nevtralizacija drugih različic virusa. Tudi cepljeni so vsaj eno leto dobro zaščiteni pred resnejšim zbolevanjem. Še bistveno povečan nevtralizacijski odziv, ki deluje tudi proti drugim različicam virusa, pa imajo prebolevniki, ki so prejeli en odmerek cepiva.

Ihan je še izpostavil, da precepljenost močno zmanjša smrtnost zaradi covida-19, bistveno manjši je tudi prenos okužb, po nekaterih študijah najmanj za trikrat do petkrat. Teža bolezni v obdobju enega leta pa je bistveno manjša tako pri prebolevnikih kot pri cepljenih, je še poudaril.