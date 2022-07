V ŽIVO: Posvetovalna skupina o aktualnih epidemičnih razmerah

Na novinarski konferenci bodo sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, pristojen za področje sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti Tadej Ostrc, vodja Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 Mario Fafangel, vodja Nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu Matjaž Jereb, člani Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 Mateja Logar, Alojz Ihan in Dan Podjed ter član Delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja Gregor Pečan.