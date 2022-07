Posvetovalna skupina bo sklepe sprejemala z večino glasov

Člani posvetovalne skupine za covid-19 bodo vodili delovne skupine, ki bodo pripravljale predloge priporočil za posamezna področja.

Poleg skupine za naloge koordinacije so ustanovili še 10 delovnih skupin, in sicer za epidemiološko spremljanje in odzivanje, za okoljske dejavnike in higieno, za klinično obravnavo in zdravljenje, za mikrobiološko diagnostiko in spremljanje, za cepljenje, za modeliranje covida-19, za družbene in komunikacijske vidike, za vzgojo in izobraževanje, za domove za starejše občane in socialnovarstvene zavode ter za dolgi covid-19 in duševno zdravje.

Na prihodnji seji, ki bo prihodnji teden v torek, se bo posvetovalna skupina seznanila z imenovanjem vodij in članov delovnih skupin, imenoval jih bo v. d. strokovnega direktorja NIJZ Ivan Eržen.

Sicer pa je posvetovalna skupina določila tudi, da bo priporočila in strokovna stališča v formalni obliki posredovala na ministrstvo za zdravje oz. direktorat za javno zdravje. Na zdravstvenem ministrstvu jih bodo medresorsko uskladili in opremili s pravnimi in finančnimi podlagami za odločanje na vladi.

Seje posvetovalne skupine bodo potekale enkrat tedensko, zapisniki bodo javno objavljeni na spletni strani NIJZ. Na seje posvetovalne skupin bodo vabili tudi druge goste, če se bo pokazala potreba zaradi širše razprave in vključevanja dodatnih strokovnih vidikov. Sklepe bo posvetovalna skupina sprejemala z večino glasov.

Skupino, ki deluje v okviru NIJZ, vodi epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel. V njej sta tudi epidemiologinji Alenka Trop Skaza kot namestnica vodje in Marta Grgič Vitek, imunolog Alojz Ihan, infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, antropolog Dan Podjed, specialist javnega zdravja Rade Pribaković Brinovec, mikrobiologinja Viktorija Tomič, komunikolog Mitja Vrdelja, matematik Janez Žibert in sanitarna inženirka Andreja Kukec.