Komu posvetovalna skupina priporoča poživitveni odmerek?

"S tretjim oziroma poživitvenim odmerkom se lahko cepijo tudi vsi ostali, če tako želijo, čeprav za zdaj ni dokazov o potrebi po tretjem odmerku pri drugih skupinah," so navedli v posvetovalni skupini. Za tretji odmerek priporočajo uporabo cepiv mRNA ter da presledek med osnovnim cepljenjem in tretjim odmerkom znaša vsaj šest mesecev.

Posvetovalna skupina predlaga še, da se v ustreznem odloku dopolni, da se zaščita po drugem odmerku cepiva podjetja Pfizer vzpostavi v sedmih dneh, pri ostalih cepivih pa v 14 dneh. Od 30. avgusta namreč velja sprememba vladnega odloka, po katerem pogoj cepljenosti nemudoma izpolni vsak, ki je polno cepljen.

Člani so v zapisniku ob začetku šolskega leta še posebej poudarili pomen cepljenja staršev in starih staršev šoloobveznih otrok ter šolnikov.

Posvetovalna skupina se je na sestanku seznanila tudi s pobudo lekarniške zbornice za cepljenje v lekarnah proti gripi, kar bi izvajali farmacevti. Člani skupine svetujejo, da se vprašanja glede cepljenja v lekarnah naslovi na odbor za strokovna medicinska vprašanja na zdravniški zbornici.

ECDC: Poživitveni odmerek za večino populacije še ni nujno potreben

V celoti cepljeni posamezniki v splošni populaciji poživitvenega odmerek cepiva proti covidu-19 trenutno še ne potrebujejo nujno, je včeraj sporočil Evropski center za preprečevanje bolezni (ECDC). Kot pa dodaja, je smiselno o uvedbi dodatnega odmerka razmisliti za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom.

ECDC opozarja, da je pomembno razlikovati med poživitvenim odmerkom za ljudi, ki so se ustrezno odzvali na primarno cepljenje, in dodatnim odmerkom za tiste z oslabljenim imunskim sistemom, katerih imunski sistem se na cepljenje ni ustrezno odzval.

"Vsa cepiva, odobrena v EU/EGP (Evropskem gospodarskem prostoru), trenutno nudijo odlično zaščito pred hospitalizacijo, hudim potekom bolezni in smrtjo zaradi covida-19, medtem ko približno eden od treh odraslih starejših od 18 let v EU/EGP še vedno ni v celoti cepljen," je na spletni strani zapisal ECDC, ki je prav tako opozoril, da bi morala biti trenutno prednostna naloga precepiti populacijo, ki še ni prejela prvih dveh odmerkov cepiva, in upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Evropska agencija za zdravila (EMA) trenutno še ocenjuje podatke v zvezi s poživitvenimi odmerki.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v preteklosti kritizirala bogate države, ki so začele prebivalce cepiti s poživitvenim odmerkom, medtem ko revnejše države še vedno nimajo dostopa do cepiva. Iz organizacije so avgusta sporočili, da znanstveni podatki niso pokazali potrebe po poživitvenem odmerku.