Posvetovalna skupina predlaga ustavitev cepljenja mlajše populacije z AstraZeneco

Številke so sicer še vedno zanemarljive. V Veliki Britaniji so denimo ob več kot 18 milijonih, cepljenih z AstraZeneco, zabeležili le 30 primerov strdkov. Evropska agencija za zdravila bo sicer o varnosti omenjenega cepiva spet presojala. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo pravi: "Obstaja seveda vzročna zveza med strdki in samim cepivom. A tukaj je zelo pomembno povedati, da bo končno poročilo dano šele drug teden in da ne govorimo o pravzaprav kakršnikoli večji nevarnosti, kot smo že na začetku pričakovali."

Slovenija bo v prihodnjih dneh in tednih cepila le posebej ranljive kronične bolnike in osebe nad 60 let. To naj bi ublažilo zdravstveno breme tretjega vala, a vseeno Bojana Beović , vodja posvetovalne skupine za cepljenje, dodatno skrbi: "Sočasno bomo za nekaj časa počakali, da se razjasnijo nekatere dileme glede varnosti cepiva AstraZeneca pri mlajših ljudeh. V tem času bomo cepljenje pri mlajših zadržali."

Z AstraZeneco bodo cepili osebe med 60 in 64 let

In kaj preventivni, previdnostni napotek posvetovalne skupine za cepljenje pomeni za mlajše, ki so že prejeli prvi odmerek AstraZenece? "Trenutno ne vemo. Kot veste, je dobro, da je naslednja doza po 12 tednih, ne prej, ker je učinkovitost s tem boljša. Tako da se nam ne mudi. In v tem času bo sprejeta odločitev, kaj narediti z drugim odmerkom," še odgovarja Beovićeva. Ob tem Štrukelj apelira: "Popolnoma moramo zaupati Evropski agenciji. Jaz to vedno trdim glede na izkušnje, ki jih imamo moji kolegi in sam."Z Astrazeneco bodo torej po priporočilih NIJZ cepili predvsem osebe med 60 in 64 let. Lahko bodo cepili tudi starejše, če bodo izrazili interes za cepljenje s tem cepivom in želijo to opraviti čim prej.