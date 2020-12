Posvetovalna skupina prižgala zeleno luč za šesti odmerek cepiva

V Sloveniji se je množično prostovoljno cepljenje s cepivom ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha začelo v nedeljo, pri tem naj bi bilo v vsaki steklenični za pet odmerkov cepiva, a že dan po začetku cepljenje so se pojavila opozorila, da bi količina v eni steklenički lahko zadostovala za šest odmerkov.

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajneje na ponedeljkovi novinarski konferenci na to odgovorila, da proizvajalec in regulator (v tem primeru Evropska agencija za zdravila) določita za kakšen namen se zdravilo oziroma cepivo uporablja in koliko. V primeru cepiva proti covidu-19 predvidevata, da je v teh odmerkih s pravilnim rokovanjem dovolj cepiva za pet odmerkov, izjemoma lahko tudi šest, vendar je cepivo registrirano za pet odmerkov. Uporaba šestega odmerka bi bila tako zunaj tega okvira, je dodala.