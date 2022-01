Posvetovalna skupina za cepljenje za zdaj proti obveznemu cepljenju, podpira pa pogoj PC

Predstavnica NIJZ je člane skupine seznanila tudi s spremembami v predlogu programa cepljenja za leto 2022. Ena od predlaganih sprememb je, da se cepljenje proti covidu-19 "navede tudi v poglavju Cepljenje zaposlenih" . Kot piše v zapisniku, bi to omogočilo, da bi specialist medicine dela vključil cepljenje proti covidu-19 za določena delovna mesta v izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta.

Člani skupine za pripravo na morebitne nove valove epidemije, ki bi povzročili veliko povečanje števila hospitalizacij covidnih bolnikov, hkrati predlagajo izdelavo operativnega načrta, ki bi omogočil učinkovito uvedbo in izvedbo obveznega cepljenja, piše v zapisniku, ki je objavljen na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Cepiva Novavax, ki bo v Sloveniji predvidoma na voljo konec januarja, skupina še ni umestila v priporočila za cepljenje. To bo storila, ko bo cepivo na voljo v Sloveniji. Ob tem so navedli, da je cepivo za zdaj odobreno le za osnovno cepljenje polnoletnih oseb z dvema odmerkoma v razmaku vsaj treh tednov. Predlagali so tudi pripravo odmevnejše promocijske kampanje za cepivo Novavax, ki je zasnovano na tehnologiji, ki se uporablja že dlje časa.