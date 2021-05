Pot v sosednje države: katera potrdila potrebujete?

Avstrija, Italija, Madžarska in Hrvaška so trenutno na slovenskem rdečem seznamu držav s slabšo epidemiološko sliko. Ob vrnitvi iz teh držav tako velja, da se oseba napoti v 10-dnevno karanteno, če ne predloži enega od veljavnih potrdil oziroma če ne spada med izjeme. Če Avstrija in Italija od slovenskih državljanov trenutno poleg negativnega testa zahtevata tudi karanteno, je Hrvaška bolj fleksibilna. V našo južno sosedo lahko odpotujete že s hitrim testom, če ste cepljeni ali ste preboleli covid-19, pa lahko vstopite brez omejitev.

Za vse države, ki niso na rdečem seznamu, velja, da lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav, vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa. Osebe, ki prihajajo iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe napotijo v karanteno za deset dni.

Oseba ob prihodu v Slovenijo v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži: – negativene PCR-test, ki ne sme biti starejši od 48 ur (narejen v EU ali državah schengena, v Veliki Britaniji, Severni Irski, ZDA, Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Kanadi, Izraelu, Srbiji, Turčiji ali Rusiji);



– dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR-testa, ki je starejše od deset dni in ni starejše od šest mesecev (iz držav EU, VB, ZDA in nekaterih drugih), ali potrdilo zdravnika o prebolelem covidu-19 pred manj kot šestimi meseci;



– dokazilo o cepljenju, pri katerem je od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva Moderna, Sputnik, Sinovac ali Sinopharm najmanj 14 dni; od prejema prvega odmerka cepiva AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni; od prvega odmerka cepiva Johnson & Johnson pa najmanj 14 dni.

Vstop v Slovenijo s predložitvijo tridnevnega hitrega testa ali PCR-testa velja za državljane EU ali schengenskega območja, ki potujejo od tam zaradi varstva in pomoči drugim osebam ali nujnih vzdrževalnih del na svojem objektu ali premičnini (to velja tudi za pavšaliste v kampih ali lastnike plovil ter njihove družine) ter se vračajo v 72 urah. Vstop v Slovenijo s predložitvijo sedemdnevnega negativnega PCR-testa ali hitrega testa pa velja za čezmejne delovne migrante (tiste, ki se vračajo v petih dneh) ali tiste, ki prehajajo mejo iz zdravstvenih ali družinskih razlogov. Otrok, ki še ni dopolnil 15 let, za vstop v Slovenijo ne potrebuje testa. Ministrstvo za zunanje zadeve sicer slovenskim državljanom odsvetuje vsa nenujna potovanja. Če načrtujete pot v tujino, pa spremljate informacije NIJZ in razmere v državi, v katero nameravate potovati. HRVAŠKA Ob vstopu v Hrvaško iz Slovenije je treba predložiti eno od naslednjih potrdil. –Negativen PCR- test ali hitri antigenski test, pri čemer mora biti hitri test s skupnega seznama hitrih antigenskih testov, ki so ga države članice Evropske unije vzajemno priznale in ki ga je objavila Evropska komisija. Na izvidu hitrega antigenskega testa mora biti viden proizvajalec testa in/ali tržno ime testa, prav tako ga mora podpisati oz. potrditi zdravnik. Rezultati prej omenjenih testov ne smejo biti starejši od 48 ur.

ALI

– potrdilo o cepljenju za osebe, ki so pred več kot 14 dnevi prejele drugi odmerek cepiva proti covidu-19 (enako velja za cepivo, prejeto v enkratnem odmerku, npr. cepivo Johnson & Johnson);

– potrdilo o pozitivnem PCR-testu ali hitrem antigenskem testu, ki potrjuje, da je lastnik prebolel okužbo, test pa je bil opravljen pred največ 180 dnevi, a je vsaj 11 dni starejši od datuma prihoda na mejni prehod, ali zdravniško potrdilo o preboleli bolezni.



Ali pa se opravi PCR-test ali hitri antigenski test takoj po prihodu v Republiko Hrvaško (na lastne stroške) ob obvezni samoizolaciji do prejema izvida testa. Če testiranje ni mogoče, se določi samoizolacija za obdobje 10 dni. Prav tako lahko mejo brez negativnega testa in samoizolacije prehaja oseba, ki je prebolela covid-19 (in ima zdravniško potrdilo ali pozitiven PCR-test oz. hitri antigenski test) in je bila po okrevanjucepljena z vsaj enim odmerkom cepiva (velja do obdobja petih mesecev po cepljenju). Otroci, mlajši od sedmih let, ki potujejo s staršem, ne potrebujejo negativnega testa za vstop v državo. Med izjeme med drugim spadajo delavci, ki opravljajo ključne naloge, obmejni in sezonski delavci, študentje, pomorščaki, vozniki tovornjakov, diplomati, bolniki in potniki v tranzitu.

icon-expand Pogoji za vstop v Italijo so trenutno zelo strogi, a italijanske oblasti napovedujejo spremembe po 15. maju. FOTO: Aljoša Kravanja

ITALIJA Italija od Slovencev za vstop v državo zahteva negativni test na novi koronavirus (PCR-test ali hitri test), samoizjavo, prijavo na lokalno zdravstveno ustanovo in obvezno petdnevno karanteno ter ponovni test po izteku karantene. Ukrep velja do 15. maja. Italijanske oblasti so že napovedale, da bodo od sredine maja znova sprejele tuje obiskovalce. Vstop brez karantene bo mogoč za vse z negativnim testom, cepljene in prebolevnike.

Še vedno veljajo tudi izjeme za vstop v Italijo, in sicer iz dokazanih službenih, zdravstvenih ali drugih nujnih razlogov, dovoljen pa je tudi tranzit v drugo državo. MADŽARSKA Od 1. maja 2021 velja dogovor med Slovenijo in Madžarsko o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem. To pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanih v eni državi, priznajo enaki pravni učinki, kot bi bila izdana v drugi državi, skladno z notranjepravno ureditvijo posamezne države. Slovenija je že doslej omogočala vstop iz držav na rdečem seznamu, med katere se uvršča tudi Madžarska, brez napotitve v obvezno karanteno ali dokazila o negativnem rezultatu testa na osnovi predložitve dokazila o cepljenju. Po sedanjem dogovoru bo enako ravnala tudi Madžarska, kamor doslej vstop iz Slovenije (razen za določene izjeme) ni bil mogoč. AVSTRIJA Pred vstopom v Avstrijo se je treba obvezno registrirati. Namen registracije je izboljšati nadzor nad izvajanjem karantene in olajšati sledenje okužbam. Registracije je obvezna tako za tiste, ki v Avstrijo vstopajo iz epidemiološko nevarnih držav, kot tudi za tiste, ki vstopajo iz epidemiološko varnih držav. Registrirati se je treba elektronsko, vendar ne prej kot 72 ur pred vstopom v Avstrijo. Po registraciji oseba prejme potrditveni e-mail, ki ga predloži na mejnem prehodu in na podlagi katerega lahko mejni organi s pomočjo QR-kode preverijo vnesene podatke. Negativni test, ki ga določene izjeme potrebujejo za vstop, je mogoče naložiti v sistem že ob registraciji. Podatki registracije se hranijo 28 dni po vstopu v Avstrijo, nato pa se zbrišejo. Za vstop iz vseh držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav – torej tudi iz Slovenije – sta obvezni 10-dnevna karantena in predložitev negativnega hitrega antigenskega testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur, ali PCR-testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Oseba lahko v Avstrijo vstopi tudi brez testa in ga naknadno opravi v Avstriji v 24 urah po vstopu. Karantena se lahko predčasno zaključi ob predložitvi negativnega testa (PCR-test ali hitri antigenski testi), ki je lahko opravljen 5. dan po nastopu karantene. Če je bila oseba ob vstopu v Avstrijo napotena v 10-dnevno karanteno, lahko iz Avstrije odpotuje pred zaključitvijo karantene. Za otroke, ki so mlajši od 10 let, veljajo enaki pogoji kot za starše, ki jih spremljajo, razen obvezne predložitve negativnega testa. Osebe, ki mejo prehajajo redno iz poslovnih ali osebnih razlogov, za vstop v Avstrijo potrebujejo negativni test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Med te izjeme sodijo dnevni in tedenski migranti, študentje, šolarji in redni družinski obiski. Navedeno velja za vstope iz držav z visoko stopnjo incidence, med katere sodi tudi Slovenija.