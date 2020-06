Potapljači v morju odkrili zaščitne maske za enkratno uporabo in rokavice

Francoska neprofitna organizacija Operation Mer Propre, ki vdolž francoske Azurne obale redno pobira plastične odpadke, je na problem opozorila konec maja. Potapljači so v morju našli tisto, kar jeJoffrey Peltier iz organizacije poimenoval kar 'covid-19 odpadki'. Na desetine rokavic, mask in plastične embalaže z dezinfekcijskimi sredstvi je pod valovi Sredozemskega morja pomešano z običajnimi odpadki: aluminijastimi pločevinkami in embalažo za enkratno uporabo.

Količine najdenih mask in rokavic še zdaleč niso ogromne, poudarja Peltier. Vendar jih skrbi, da odkritje namiguje na novo obliko onesnaževanja, ki bi se lahko razširilo po vsem svetu. V času epidemije koronavirusa se je namreč potreba po izdelkih iz plastike še povečala.

Samo v Franciji so oblasti naročile dve milijardi mask za enkratno uporabo, je za Guardian povedal Laurent Lombard. "Če se bo tako nadaljevalo, bomo imeli v Sredozemskem morju več mask kot meduz," je poudaril Lombard. Da bi ljudi opozorili na problematiko in jih spodbudili k ukrepanju, so na družbenim omrežjih objavili fotografije in posnetke. "Imamo ogromno alternativ. Plastika ni rešitev in ne bo nas zaščitila pred covidom-19. Upamo, da bodo ljudje maske za enkratno uporabo raje zamenjali za pogostejše umivanje rok ali pa za maske za večkratno uporabo," je dodal Peltier.