Število cepljenih preseglo 25.000, prejeli 54 prijav o neželenih učinkih

Cepiva, ki jih bomo prejeli od 18.1.2021 do 1.2.2021 bodo v večini namenjena cepljenju z 2. odmerkom, je pojasnila. Količinski trend dobav Pfizerjevega cepiva bo glede na načrt ostal pod 20.000 odmerki tedensko vse do konca marca, ko bomo v zadnjem tednu prejeli 21.450 odmerkov. Skupno do takrat, nekaj manj kot četrt milijona.

Grgič Vitkova je povedala, da so izvajalci s strani ministrstva za zdravje prejeli navodila, kako naj bi cepljenje v tem tednu potekalo. "Ker je količina cepiva tako zelo omejena, je bilo za vsako ambulanto družinske medicine namenjenih približno deset odmerkov, in to za osebe starejše od 80 let. Predvsem je potrebno poudariti, da je starost največji dejavnik tveganja za smrt in težek potek bolezni. Zato je pomembno, da dobijo prednost najstarejši." Izračun je bil narejen na podlagi števila timov, ki jih zavarovalnica prizna izvajalcem, pojasnjuje nacionalna koordinatorica programa cepljenja.

Doslej je bilo podanih 54 prijav o neželenih učinkih. Skupno je bilo do včeraj bilo prijavljenih 86 neželenih učinkov, večinoma gre za posledice zaznane na mestu aplikacije cepiva (59). Sledijo težave s prebavili (7), imunskim sistemom (4), živčevjem (3), kožo in podkožjem (3), srcem (2) ter težave v krvi in limfatičnem sistemu in psihiatrične motnje po en primer.

Do danes so razdelili približno 40.000 odmerkov cepiva od 49.500 prejetih doz. Do 10. ure danes je bilo cepljenih 25.200 oseb, kar je dober odstotek. Trenutno je večji deleže cepljenih žensk, saj se cepljenje izvajalo v DSO in zdravstvenih ustanovah, kjer prevladuje ženska populacija. Največ cepljenih je v osrednje slovenski regiji (1,2 odstotka).

"Le s cepljenjem lahko premagamo epidemijo"

V skupni izjavi zdravniških organizacij, obeh medicinskih fakultet in Komisije RS za medicinsko etiko, ki jo je posredovala Zdravniška zbornica Slovenije, so zapisali, da "s cepljenjem lahko zaščitimo pred boleznijo sebe in tiste, ki jih epidemija najbolj ogroža, zmanjšamo število umrlih in omogočimo povratek življenja, kakršnega smo bili vajeni."

Dodali so, da cepljenj do sedaj ni spremljali pomembni stranski učinki, kar kaže, da je korist večja od morebitnih tveganj. "Cepivo, ki ga že imamo, in druga, ki jih bomo še dobili, so pripravljena na podlagi izjemnega napredka biomedicine in biotehnologije. V preteklosti smo s cepljenji, ki sodijo med največje dosežke medicine, obvladali epidemije nalezljivih bolezni, ki so pred tem tudi po naših krajih množično morile otroke in odrasle.Odločitev za cepljenje je osebna pravica vsakogar. A več ko nas bo cepljenih, manjša bo moč covida-19 in ko bo cepljenih dovolj, bo epidemija zaustavljena," so še zapisali.

Skupnost socialnih zavodov protestira zaradi Kacinovih izjav

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je izrazila protest zaradi izjav Jelka Kacina, ki je na včerajšnji vladni tiskovni konferenci odgovornost za prenizek odziv na cepljenje med zaposlenimi v socialnovarstvenih zavodih preusmeril na vodstva in kadrovsko strukturo domov za starejše. V skupnosti poudarjajo, da se z zadržanostjo do cepljenja med delom zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ne srečujemo zgolj v Sloveniji, temveč gre za težavo, o kateri poročajo tudi iz drugih evropskih držav, denimo v Franciji in Nemčiji.



"Vodstva socialnovarstvenih zavodov vseskozi spodbujajo zaposlene, da se odločijo za cepljenje in tudi tako pripomorejo k obvladovanju epidemije. Treba pa je poudariti, da je odločitev za cepljenje povsem prostovoljna in da v to vodstva ne morejo nikogar prisiliti. Prav tako je dejstvo, da pristojni med zaposlenimi v socialnovarstvenih zavodih doslej niso izvedli nobene celovite informacijske kampanje, ki bi z argumenti razblinila neutemeljene pomisleke in olajšala odločitev za cepljenje," so še zapisali.