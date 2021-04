Poteka cepljenje starejših od 70: razkorak med naročeno in dobavljeno količino cepiva

V Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto ta teden cepijo s prvim odmerkom starejše od 70 let in posebej ranljive kronične bolnike ter z drugim odmerkom cepiva Moderna in Pfizer. Skupaj so doslej cepili 5300 ljudi oz. približno desetino prebivalcev območja, ki ga pokrivajo. Cepili so zdravstvene delavce, zaposlene na policiji, šolnike, sodstvo, pogrebne službe, starejše od 70 let, ranljive kronične bolnike, nekaj drugih kroničnih bolnikov, oskrbovance socialno-varstvenih zavodov in domov starejših občanov, med drugim tudi zapornike in paznike, je povedala direktorica Alenka Simončič .

Ker sezname dnevno spreminjajo in dopolnjujejo, točnega podatka, koliko ljudi še čaka na cepljenje, nimajo. V prihodnjih dneh imajo sicer predvideno cepljenje 554 starostnikov, starejših od 70 let, 56 posebej ranljivih kroničnih bolnikov, 1403 ljudi med 65. in 69. letom starosti ter 784 med 60. in 64. letom starosti. Na čakalnem seznamu imajo tudi še približno 1500 kroničnih bolnikov, starih od 18 do 64 let. Ta teden so dobili pričakovano število cepiv oz. 1400 odmerkov, cepivo naročajo izključno po nacionalni strategiji.

V ZD Novo mesto v prihodnjih tednih pričakujejo dobave večjih količin cepiv, tako da načrtujejo pospešeno cepljenje po novi strategiji.

V ZD Trbovlje je bilo doslej cepljenih 2374 oseb z obema odmerkoma, kar pomeni 15 odstotkov vseh prebivalcev. S prvim odmerkom pa je bilo cepljenih šest odstotkov prebivalcev oz. 985 oseb. Trenutno je prijavljenih za cepljenje še okoli 1500 oseb, se pa prijavljajo sproti, je povedal direktor Denis Tomše. Trenutno s Pfizerjevim cepivom cepijo starejše od 75 let ter z AstraZeneco kronične bolnike v starosti od 18 do 64 let in starejše od 65 let, začenjajo pa cepljenje starejših od 60 let.

Strogo se držijo nacionalne strategije cepljenja."Nedopustno se mi zdi, da imajo nekateri zavodi enako precepljenost kot mi, kar pomeni okrog 15 odstotkov, cepijo pa osebe v starosti okrog 20 let brez kakršnihkoli kroničnih bolezni,"je dejal Tomše in dodal, da nimajo odvečnega cepiva na zalogi in da dobivajo manj cepiva od želja oz. naročil.

Na območju ZD Koper so po besedah strokovne direktorice Ljubice Kolander Bizjak do zdaj cepili približno 7000 ljudi oz. več kot deset odstotkov prebivalstva. Ta teden cepijo starejše od 70 let, če bodo dobili zadostno število doz, pa bodo v prihodnjih tednih prešli na cepljenje starejših od 60 let.

Je pa Kolander Bizjakova opozorila, da nimajo pravih informacij o tem, koliko doz cepiva jim bodo dobavili, razen tega, da jih bo "predvidoma več kot v prejšnjih pošiljkah". Pomanjkanje informacij je po njeni oceni težko tudi z vidika organizacije dela znotraj zdravstvenega doma.