'Morda ne bo počitnic, ampak prisilna zaustavitev velikega dela javnega življenja'

Razmere v šolah in vrtcih so zelo resne, sporočajo ravnatelji. Po besedah vodje sektorja za osnovno šolstvo na ministrstvu, Borisa Zupančiča, je v karanteni že 53.126 učencev in vrtčevskih otrok. A vseeno počitnic ne bomo premikali ali podaljševali. Kaj to pomeni? Bomo morali šole že kmalu zapirati?

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:18 audio-control-play-line Iz 24UR: Nas čakajo novi ukrepi? 05:48 audio-control-play-line Iz 24UR ZVEČER: Soočenje gostov o razmerah v šolah icon-chevron-left icon-chevron-right