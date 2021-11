Potočnik: Vpoklicani študentje imajo boljšo plačo kot nekateri zdravniki v urgentnih centrih

Drugo ozko grlo pa so urgentni centri, ki so tudi prva bojna linija. Potočnik pravi, da tam delajo najmlajši zdravniki, pripravniki, mladi specializanti. Ob tem izpostavlja, da so prav ti kadri tudi najslabše plačani. "Še študentje, ki so vpoklicani v tem času imajo višjo plačo od njih. Njihov položaj ni le najtežji, temveč tudi najslabši," pravi.

Prvo ozko grlo je vsekakor intenziva, je jasen specializant infektologije Federico Potočnik . "Zdravniki, ki delajo na intenzivnem oddelku imajo posebna znanja, ne more kar vsak zdravnik delati z ventilatorjem." Kot pravi, so prav zato najbolj dragocen kader trenutno prav oni, saj je njihovo število končno. "So končna postaja za vse naše paciente, ki se poslabšajo. Njim gre največja zahvala v teh najtežjih časih," dodaja.

Kot pojasnjuje, plača zdravnika pripravnika znaša okoli 5 evrov na uro. "V zadnjih dneh smo videli, da je prišlo do splošnega dviga plač medicinskim sestram, ki si višje plače tudi zelo zaslužijo, je pa prišlo do zelo čudnih nesorazmerij, da sestre, ki delajo z nami, ki so največ na terenu, dobile najnižje dodatke, tiste, ki so v pisarnah, pa začuda zelo visoke." Zato, kot pravi Potočnik, so mladi zdravniki jezni, ko pride do spoznanja, da so v timu, kjer imajo največ odgovornosti, ob tem pa so tudi najslabše plačani.

Na covidnih oddelkih medtem pri odhodu bolnikov opaža predvsem dve stvari. Prva je dolgi covid in posledice okužbe. "Mnogi se bojijo posledic cepljenja, vendar pa so mnogo hujše posledice same bolezni, tako na kratek kot na dolgi rok," pravi.

Veliko je tudi obžalovanja: "Vsakdo, ki pride v urgentni center in se srečuje s težkim potekom bolezni in težkimi dnevi, ki ga čakajo, pride vedno do spoznanja, da je bilo cepljenje najboljša izbira." Po odhodu iz bolnišnice pa prebolevniki pravijo, da se bodo šli cepit takoj, ko se bodo lahko. To je tudi glavno sporočilo tistim, ki imajo še vedno dvome oz. ki se še niso odločili. "Da se vsakdo, ki gre skozi to izkušnjo, na koncu odloči za cepljenje. A na žalost je za nekatere takrat že prepozno."

Zdravniki, tudi mladi, so izgoreli

Potočnik je v prvih bojnih linijah že od samega začetka boja s covidom-19. Pravi, da je bilo že na začetku težko, po dveh letih pa da številni zdravstveni delavci pravijo, da je celo neznosno. "Nisem še videl toliko mladih kolegov, ki so stari okoli 30 let in so izgoreli. To ni pojav, ki pritiče 30-letniku, temveč se zgodi, ko si toliko izpostavljen," pravi.