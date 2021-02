Potovanja, tudi turistična, v druge države ali na drug konec sveta niso prepovedana, so le močno odsvetovana. Kar nekaj Slovencev tako tudi letos uživa v eksotičnih krajih, vedno več je tudi držav, iz katerih se lahko vrnete brez negativnega testa na covid-19 ali 10-dnevne karantene. V Evropi so takšne Islandija, Finska in Grčija.