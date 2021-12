NIJZ: Tisti, ki potujejo v Avstrijo, naj imajo s seboj vsa covidna potrdila

Na NIJZ pojasnjujejo, da je forma potrdila enotna na ravni EU in da se poživitveni odmerek vpiše kot 2/2 in ne kot 3/3, saj je oseba prejela drugi odmerek in ne tretji, ki se vpiše kot poživitveni odmerek za polno cepljene osebe po dvoodmerni shemi. Ob tem dodajajo, naj se v primeru napačno zapisanih podatkov državljani obrnejo na izvajalce zdravstvene dejavnosti, kjer so opravili cepljenje oz. vnesli druge podatke, saj lahko le izvajalci zdravstvene dejavnosti popravijo oziroma dopolnijo te podatke.