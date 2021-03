Šter: Ne prikrivajte podatka o tem, kje ste bili

Tudi cepilni potni list lahko bere le nekdo, ki lahko o njem zdravstveno presoja. "Zato se mora tu uskladiti kar nekaj služb in usklajeno delovati v prid splošne zdravstvene situacije, sicer bomo šli zelo kmalu v takšno zdravstveno stanje, da bomo mi želeli potovati, drugi pa nas ne bodo preveč veseli in nam bodo onemogočali tako prehod meje kot prehod tujih letališč," je še dejal.

"Če se Slovenija odloči za vzpostavitev nadzora ali mehanizma, ki bo poskrbel za nadzor na mejah, bo za to potrebna več kot le ena služba," pojasnjuje Šter. Vzpostaviti bi bilo treba mehanizem, ki bo ob prihodu osebe sposoben presoditi, ali oseba sme prestopiti mejo ali ne. To običajno dela Policija. "Drugo vprašanje pa je, ali je oseba zdrava oziroma ali s sabo prinaša zdravstveno tveganje," je dejal Šter in pojasnil, da je za to potrebna druga stroka.

Hojs sicer sam osebno ne verjame, da bi lahko prišlo do kakšnih sprostitev na meji, je pa obljubil, da naj bi šla zaostritev protikoronskih ukrepov na meji v tej smeri, da ne bodo prizadeti "tako občani ob meji kot dvolastniki". Dodal je še, da bo ponovno treba opredeliti izjeme za prehod meje brez testov za okužbo na novi koronavirus, bo pa verjetno za dnevne migrante in tiste, ki se izobražujejo, po njegovem mnenju treba uvesti vsaj sedemdnevno testiranje na okužbo.

"Treba se je zavedati, da tiste, ki potujejo, ne ščiti ne dejstvo, da so covid-19 že preboleli, ne dejstvo, da so cepljeni. Ščiti nas le ustrezno in dosledno upoštevanje ukrepov," je zlasti zaradi prihoda novih sevov koronavirusa prepričan Šter.

Kot je dodal Šter, se je konzularna služba skušala organizirati tako, da bi vsem svetovali, naj ne prikrivajo podatka o tem, kje so bili. "Naj torej službam, ki so zadolžene za splošno zdravstveno stanje, posredujejo ta podatek. Ker je veliko bolje, da vedo, od kod je nekdo prišel, saj mu tako lahko svetujejo, kako ravnati naprej," je dejal.

Pojasnil je, da je Zanzibar trenutno sicer najbolj izpostavljen, a da to gotovo velja tudi za vse druge destinacije. "Tudi nekdo, ki se vrača iz Tirolske, kjer je velika obremenjenost z južnoafriškim sevom, bi si zaslužil pozornost naše epidemiološke in zdravstvene stroke," meni.

Občutek lažne varnosti: Takšna okolja so najnevarnejša, saj promovirajo nekaj, česar trenutno nihče ne more trditi

Kot je dejal Šter, podatki o primerih po vrnitvi z destinacij, kot je na primer Zanzibar, kažejo drugačno sliko kot idilična sporočila, da je"Zanzibar oaza, kamor okužba ne seže". Pri tem je spomnil na dva hrvaška državljana, ki sta bila po prihodu z Zanzibarja okužena z južnoafriško različico koronavirusa, ter našega državljana, ki je umrl, dejal pa je še, da najbrž obstaja še kdo, le da zanj še nismo izvedeli.

"Menim, da so takšna okolja najnevarnejša, saj promovirajo nekaj, česar trenutno nihče ne more trditi. Ne pri nas, ne v naši soseščini in tudi nikjer po svetu," je povedal o občutku varnosti. Pojasnil je, da so destinacije, kot je Zanzibar, težavne, saj nimajo podatkov o tem, kdo in kako potuje, ker gre za individualna potovanja. Po navadi prek letališč, ki so v naši soseščini."Lahko da potovanje sicer začnejo pri nas na Brniku, se odpeljejo do Istanbula ali Frankfurta, vendar potem gotovo ne razglašajo, da gredo na Zanzibar."

Kaj se zgodi, če na potovanju zbolimo za covidom-19?

"Jaz se bojim, da tistemu, ki bi v tujini izkazoval znake, da je zbolel za covidom-19, potovanje ne bi bilo omogočeno," pravi Šter in pojasnjuje, da bi bilo potovanje omogočeno le pod karantenskimi pogoji. Kot primer je navedel Slovence, ki so bili pod sumom, da bi lahko bili okuženi, in so bili na Tirolskem. Njih je bilo namreč mogoče pripeljati zgolj z letalom ali pa reševalnim vozilom, ki zagotavlja popolno izolacijo.