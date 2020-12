Neuradno: potrdili 1030 novih okužb, delež pozitivnih 27,5-odstoten

Po naših neuradnih podatkih so pristojni v soboto opravili 3744 testiranj in potrdili 1030 okužb na novi koronavirus. Delež pozitivnih je tako 27,51-odstoten. Vlada bo uradne podatke, kot običajno, sporočila med 10. in 11. uro.

Danes so začeli veljati novi odloki o ukrepih za zajezitev epidemije covida-19. Vsebinskih sprememb ni, še vedno ostajajo v veljavi vse omejitve – npr. zbiranja, gibanja in prodaje blaga. Kot je znano, je morala vlada odloke na novo objaviti po ugotovitvi ustavnega sodišča, da sklepi o podaljševanju pouka na daljavo ne veljajo, saj niso bili pravilno objavljeni. PREBERI ŠE Ukrepi proti širjenju covida-19 znova objavljeni Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 20.350 aktivnih primerov okužb. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev znaša 971, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa 1493. Ko se bo ta številka spustila pod 1350, je pričakovati prvo sproščanje ukrepov. Glede na merilo sedemdnevnega povprečja okužb je s 301 okužbo najbolj obremenjena podravska regija. Sledita ji osrednjeslovenska z 275 okužbami in savinjska z 206. Najnižje sedemdnevno povprečje, in sicer 34 okužb, imajo v zasavski regiji, kažejo podatki NIJZ. Skupno so v Sloveniji doslej opravili 552.142 testov in potrdili 84.775 okužb. Umrlo je 1700 bolnikov s covidom-19. icon-expand Delež pozitivnih je danes 27,51-odstoten. FOTO: Dreamstime Zbiranje podatkov prevzema NIJZ Od sobote zbiranje skupnih podatkov o številu testiranih oseb po navodilu ministrstva za zdravje prevzema Nacionalni inštitut za javno zdravje. To je do zdaj na nacionalni ravni koordiniral Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. "Zbiranje podatkov bo še naprej potekalo na ustaljen način. Laboratoriji, ki opravljajo PCR-preiskave, dnevno do 8. ure zjutraj NIJZ sporočijo agregirano število testiranih oseb s PCR na okužbo z novim koronavirusom, NIJZ pa poskrbi za nadaljnje obveščanje deležnikov po navodilu ministrstva za zdravje," so pojasnili na spletni strani NIJZ. icon-expand