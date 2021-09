V Sloveniji so potrdili 1324 novih okužb. Opravili so 6703 PCR-testiranj in 38655 HAT-testiranj. Delež pozitivnih testov znaša 19,8 odstotka.

V Sloveniji so potrdili 1324 novih okužb s koronavirusom. Opravljenih je bilo 6703 PCR-testiranj in 38655 HAT-testiranj. Aktivnih okužb v državi je tako po podatkih NIJZ 11889, sedemdnevno povprečje pa je 997 okužb. Po podatkih Sledilnika covid-19 je umrlo sedem covidnih bolnikov. Hospitaliziranih je 341 bolnikov, 82 jih potrebuje intenzivno nego. icon-expand Porast zanimanja za cepljenje. FOTO: Luka Kotnik Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas cepljenih 1.055.228 oseb, z vsemi odmerki pa 950.190 oseb, kažejo podatki NIJZ. icon-expand