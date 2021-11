Pri nas so včeraj potrdili 1389 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Pozitivnih testov je bilo 50,9 odstotkov. Opravili so sicer 2.730 PCR testov in 19.956 hitrih testov, katerih pozitiven rezultat pa naknadno preverijo še s PCR testom. Po oceni NIJZ je pri nas 44.743 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.

icon-expand Koronavirus FOTO: Dreamstime Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh je 2.123, v zadnjih 7 dneh pa 3.156, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Po podatkih sledilnika za covid-19 je pri nas hospitaliziranih 1.162 ljudi, včeraj so jih hospitalizirali 85. Na enotah intenzivne nege je 276 ljudi, 11 več kot dan prej. Na respiratorju je 228 bolnikov. Intubiranih je 191 ali pet več kot dan prej. Umrlo je še 17 bolnikov s covidom-19, skupaj žal že 5.080. Pristojni bodo danes ob 11. uri pojasnili zadnje podrobnosti v zvezi s stanjem epidemije pri nas. Na novinarski konferenci, ki jo bomo prenašali tudi na naši spletni strani, bosta sodelovala glavni šolski inšpektor dr. Simon Slokan in strokovni direktor UKC Maribor izr. prof. dr. Matjaž Vogrin. Stanje v UKC Maribor Iz UKC Maribor so medtem sporočili, da je pri njih trenutno hospitaliziranih 191 pacientov. Povprečna starost pacientov na akutnih oddelkih je 68,78 let. Povprečna starost pacientov na covid intenzivni terapiji je 66,02 let. Natem oddelku imajo sicer 53 pacientov, od tega jih je 11 polno cepljenih (20,75-odstotka). icon-expand Stanje v UKC Maribor FOTO: UKC Maribor