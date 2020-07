PRENOS V ŽIVO: 14 novih okužb, spet več vnosov iz tujine: 'Situacija na Hrvaškem ni pod nadzorom'

V ponedeljek so v Sloveniji vzeli 874 brisov na novi koronavirus, potrdili so 14 primerov okužb. V bolnišnici se zdravi 17 oseb s covidom-19, od tega so tri na intenzivni negi. Ena oseba s covidom-19 je umrla.

Novinarsko konferenco o aktualnem dogajanju v zvezi s koronavirusom, na kateri sodelujeta vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjeBojana Beović in namestnica vladnega govorca Špela Horjak, prenašamo v živo.

"Ponovno beležimo okužbe iz tujine ob vrnitvi z dopusta. Zaznati je žarišča virusa znotraj delovnih organizacij. Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih dveh tednih je takih," je ob uvodu v novinarsko konferenco povedala Horjakova.

"Potek epidemije covid-19 v Sloveniji še najbolj spominja na hojo po robu prepada. Relativna odprtost mej in delovanje skoraj vseh dejavnosti v državi omogočata tako vnos kot širjenje virusa," je povedala Beovićeva in dodala, da je "situacija drugačna kot v prvem valu, ko smo imeli strmo naraščanje števila primerov iz dneva v dan, kot odziv pa relativno zaporo države, ki je bila moteča in predvsem zelo obremenjujoča za gospodarstvo".

Po skoraj enomesečnem premoru se je ponovno pojavilo širjenje okužb, najprej je bil v ospredju vnos iz drugih držav, sedaj je bolj problematično širjenje med ljudmi, ki so tesno skupaj, to so družine, zasebna in tudi neurejena javna druženja in delovna mesta, je poudarila."To ne pomeni, da lahko zaradi zmanjšanja vnosov iz tujine režim na meji spremenimo, ravno nasprotno, manjši vnos iz tujine je posledica bolj učinkovitega režima na meji," meni Beovićeva.

Tudi situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom, je izpostavila vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović.

"Njihovo število novih okužb na dnevni ravni je vsaj dvakratnik situacije v Sloveniji ob relativno manj opravljenih testih. Imamo tudi posamezne pozitivne primere, ki so se okužili na počitnicah na Hrvaškem," je povedala.

Svetuje, da je pri bivanju na Hrvaškem,"če se zanj vendarle morate odločiti, treba biti izrazito pozoren, imeti čim manj stikov z drugimi ljudmi, tudi drugimi turisti". Stanje skrbno spremljamo, je še dodala: "Po potrebi (večje število vnosov) bomo predlagali spremembo režima na meji."